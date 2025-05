Puig sorprende y dispara sus ingresos del primer trimestre

Puig, la compañía de cosméticos, presentó ayer sus resultados del primer trimestre del año, sorprendiendo al mercado con buenas noticias. El gigante de la belleza ha reportado unos ingresos por valor de 1.206 millones de euros, un crecimiento del 7,9% respecto al primer trimestre del año anterior. En concreto, tanto su segmento de fragancias y moda como el de cuidado de la piel han superado las expectativas del consenso de analistas, hito que no ha logrado el segmento de maquillaje. Puig ha reportado una tasa de crecimiento orgánico del 7,5%, superior al dato esperado por el consenso. Además, en términos regionales, tanto América como Asia Pacífico han reportado ingresos positivos, mientras que Europa no logra superar las expectativas del consenso. No obstante, no existen precedentes a este inicio de año en términos de ingresos para la compañía dueña de marcas como Carolina Herrera o Paco Rabanne. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué podemos esperar del futuro de Puig? En un contexto de incertidumbre como el que se ha vivido en los primeros meses del año y tras los anuncios de la guerra arancelaria, Puig ya realiza sus estimaciones asumiendo un arancel del 20% a sus productos. Actualmente, la compañía cuenta con stock en sus almacenes en Estados Unidos para hacer frente a la demanda del país americano. No obstante, en cuanto se acaben las existencias se prevé llevar a cabo un plan de subida de precios paulatina que mitigue el impacto de los aranceles en los márgenes de la compañía y se le repercuta al usuario final en un aumento del precio del producto. Se estima que el aumento del precio de los productos ronde entre el 1% y el 4% de su precio. La compañía cuenta con tres segmentos principales de negocio, fragancias y moda, cuidado de la piel y maquillaje. Está previsto que el rendimiento de la última mejore con el paso de los meses ya que ha sido la única que no ha logrado cumplir con las expectativas del consenso de analistas. Para ello, Puig está introduciendo Charlotte Tillbury en México, con el fin de mejorar la división de maquillaje y provocar un crecimiento positivo en el segundo trimestre del año. Además de presentar sus resultados, la compañía catalana ha reafirmado su compromiso con la política de retribución al accionista con la intención de mantener un pay-out del 40% sobre el beneficio neto. En este marco, la firma prevé repartir 212 millones de euros con cargo a los resultados del ejercicio 2024, una propuesta que será sometida a aprobación en la junta general de accionistas prevista para el próximo 28 de mayo. En la jornada de hoy, las acciones de Puig se anotan una ligera subida del 0,79%. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Puig cotizan en negativo, con un descenso de más del 8%.



