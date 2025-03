¿Qué esperar de los aranceles previstos para la próxima semana? 🔎📄

Llega el momento que muchos inversores han estado esperando. La próxima semana, el mercado se centrará en los nuevos aranceles que la administración estadounidense implementará el miércoles 2 de abril. Además, los aranceles sobre vehículos anunciados el 26 de marzo entrarán en vigor ese mismo día. En la siguiente publicación, resumiremos qué esperar y cómo podrían reaccionar los mercados. Aranceles recíprocos Actualmente existe cierta confusión sobre los posibles aranceles y su alcance. Los planes iniciales de aranceles amplios y universales han sido reemplazados por una estrategia más selectiva. Los desequilibrios y déficits comerciales con EE. UU. determinarán qué países se incluirán en la lista arancelaria. Estos aranceles buscan reflejar los tipos arancelarios y las barreras comerciales impuestas por otros países a las exportaciones estadounidenses, abordando así los desequilibrios percibidos en el comercio mundial. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los países que tienen superávits comerciales significativos con Estados Unidos o que cuentan con sistemas no arancelarios alternativos, como subsidios, impuestos al valor agregado o diferenciales monetarios, podrían ser particularmente vulnerables. Es probable que este grupo incluya a socios importantes como Canadá, México, la Unión Europea, China e India, aunque la lista exacta aún no está confirmada. Lista de países según balanza comercial con EE. UU. China, la Eurozona, México, Alemania y Canadá siguen siendo los más expuestos al riesgo, pero Alemania y Corea del Sur también probablemente se verán afectados. Fuente: xStation 5 ¿Qué magnitud tendrán las restricciones comerciales? Se espera que los aranceles afecten en miles de millones de dólares en importaciones, basándose en los aranceles previos impuestos a Canadá, México y China (p. ej., 25 % para la mayoría de los productos canadienses y mexicanos, 20 % para las importaciones chinas a partir del 4 de marzo de 2025). Sin embargo, informes recientes sugieren que los aranceles del 2 de abril podrían no aplicarse a aranceles sectoriales generales (p. ej., automóviles, productos farmacéuticos o semiconductores), y en su lugar priorizarán los aranceles transfronterizos específicos para países y productos específicos. La Casa Blanca ha indicado que algunos países quieren reducir sus aranceles para evitar represalias estadounidenses. Por lo tanto, es posible que los aranceles ya anunciados incluyan niveles previamente negociados. Por ejemplo, informes recientes de India y Estados Unidos sugieren que ambos países ya han iniciado conversaciones para alcanzar un acuerdo comercial rápido y resolver el impasse arancelario. Impacto en el mercado Es difícil determinar la dirección en este momento. Sin embargo, cabe destacar la enorme incertidumbre que persiste entre los inversores. Esto, a su vez, está impulsando el alza de los precios del oro y la liquidación de acciones y criptomonedas. Es posible que los nuevos aranceles aviven las tensiones internacionales con EE. UU. Por otro lado, podría suceder que el anuncio de aranceles del 2 de abril marque el punto álgido de la política arancelaria de Trump, y el siguiente paso sea negociar mejores términos de cooperación comercial, lo que debería mejorar la confianza de los inversores.

