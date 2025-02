¿Qué esperar de los resultados de Arista Networks?

Arista Networks (ANET.US) publicará sus resultados del cuarto trimestre después de la sesión de hoy. La compañía se ha mantenido en una tendencia alcista estable y sólida desde principios de 2024. Durante el último año, su valor aumentó casi un 130 % en su punto máximo y actualmente cotiza aproximadamente un 81 % más alto que a principios de 2024. Tras una fuerte reacción del mercado a finales de enero ante las noticias sobre el desarrollo de la tecnología DeepSeek, Arista Networks experimentó una importante liquidación, cayendo un 25% desde su punto máximo. A pesar de recuperar algo de terreno en las semanas siguientes, la acción actualmente parece carecer de una dirección clara en el corto plazo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Un sólido informe de resultados del cuarto trimestre podría proporcionar el impulso necesario para salir de este estancamiento. Fuente: xStation Al mismo tiempo, la empresa sigue mostrando un fuerte crecimiento de los ingresos, y sus elevados múltiplos de valoración (por ejemplo, P/E de 51,3x) no disuaden a los inversores. Esto se debe a que Arista Networks mantiene una tasa de crecimiento anual promedio del 32% durante los últimos tres años, con un EPS creciendo casi un 50% anual. Estimaciones de ingresos del cuarto trimestre. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Pronóstico del cuarto trimestre de 2024 de Arista Networks Arista Networks opera en un mercado en rápido crecimiento. La adopción generalizada de soluciones relacionadas con bases de datos es un factor clave del crecimiento de sus ingresos. Si bien el comienzo de este año ha generado algunas dudas entre los inversores con respecto a los altos gastos de capital relacionados con la IA, aún es poco probable que las empresas dejen de utilizar estas soluciones. Esto sugiere una fuerte demanda continua de los productos de Arista, lo que crea espacio para una mayor aceleración de las ganancias. El consenso del mercado espera 1.9$ mil millones en ingresos para el cuarto trimestre, lo que representa un crecimiento interanual del 23%. Si bien esto es menor que la CAGR de tres años de la compañía, es importante señalar que Arista está lidiando con un efecto de aumento de la base de ingresos. Además, un aumento del 23% en los ingresos marcaría la tasa de crecimiento más alta en cinco trimestres. También hay optimismo con respecto al beneficio operativo, ya que los analistas pronostican un margen operativo del 45%, el más alto en la historia de la empresa. A pesar de una temporada de resultados floja en EE. UU. y una tendencia general entre los analistas a reducir las estimaciones, Arista ha visto un aumento en las previsiones promedio durante las últimas cuatro semanas, lo que refuerza la confianza en el potencial de la empresa. Sin embargo, a pesar de las expectativas de sólidos resultados en el cuarto trimestre, es probable que la empresa mantenga su orientación anterior para 2025. Todavía no hay detalles sobre los contratos futuros clave. Si bien los gastos de capital planificados por empresas como Microsoft y Meta para 2025 son alentadores, los inversores deben prepararse para la posibilidad de que Arista no aumente su previsión. También vale la pena señalar que Arista Networks ha superado las expectativas de ingresos durante los últimos ocho trimestres consecutivos. Dado el sentimiento negativo en torno a esta temporada de resultados, la reacción intensificada de los inversores a las empresas que no superan las expectativas y los elevados múltiplos de valoración de Arista, la acción podría enfrentar una caída significativa si decepciona. Estimación de resultados de Arista Networks para el cuarto trimestre de 2024 Ingresos estimados: 1900 millones de dólares

Ingresos estimados por productos: 1600 millones de dólares

Ingresos estimados por servicios: 294,3 millones de dólares

Costo estimado de ingresos: 688,3 millones de dólares

Costo estimado de ingresos por productos: 633,7 millones de dólares

Costos estimados de servicios: 58,5 millones de dólares

Margen operativo estimado: 45 %

