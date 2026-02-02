¿Qué esperar de los resultados de Palantir?

Una de las empresas líderes entre las tecnológicas americanas y de la carrera por el desarrollo de la IA publicará sus resultados tras el cierre de la sesión bursátil del lunes en EE. UU. Palantir, controvertido proveedor de soluciones de análisis de datos y vigilancia basadas en IA para gobiernos y grandes empresas, se enfrenta a otra exigente publicación de resultados.

Desde su máximo, la acción ha caído más del 25 %. A pesar de ello, con una capitalización bursátil superior a los 340 000 millones de dólares, su ratio de precio-beneficios se mantiene por encima de 300. Con las expectativas y las valoraciones tan ajustadas, incluso la más mínima decepción podría desencadenar una importante ola de ventas.

La compañía ha superado el consenso del mercado tanto en beneficios por acción (BPA) como en ingresos nueve veces consecutivas, pero esto no siempre se ha traducido en subidas del precio de las acciones.

Resultados esperados para este trimestre

Para el cuarto trimestre de 2025, el mercado espera un BPA de 0,23 dólares y unos ingresos superiores a los 1300 millones de dólares. Como es habitual en Palantir, estas expectativas son varios puntos porcentuales superiores a las del trimestre anterior. También será crucial para la empresa cumplir su compromiso de un crecimiento interanual de los ingresos del 61%.

La empresa se enfrenta a tantas oportunidades como riesgos. La valoración se sustenta en sólidas métricas de retención de clientes y una combinación equilibrada de contratos comerciales y gubernamentales.

Al mismo tiempo, incluso una pequeña desaceleración del crecimiento en uno de los segmentos clave, de tan solo un 1-2%, podría resultar devastadora para la valoración. La confianza de los aliados estadounidenses en el software originario de Silicon Valley también se está debilitando, lo que podría afectar el ritmo de adopción de productos fuera de Estados Unidos.

Las previsiones futuras y los comentarios de la dirección serán tan importantes como las propias métricas financieras. Cualquier declaración que sugiera una desaceleración del crecimiento podría desencadenar una fuerte reacción del mercado. Por el contrario, la confianza podría cambiar rápidamente en la dirección opuesta.

Unas previsiones de crecimiento que superen significativamente las suposiciones actuales, la aceleración de los ciclos de implementación o un aumento en el valor de la cartera de pedidos podrían ayudar a la empresa a recuperar sus máximos de valoración anteriores. También se prestará especial atención a las nuevas iniciativas vinculadas a las fuerzas armadas, como el programa de desarrollo de software en curso para la Armada de los EE. UU, que parece que fue utilizado en la captura de Nicolás Maduro.

La compañía continúa demostrando un crecimiento a una escala y una consistencia pocas veces vistas en la historia del mercado financiero. Independientemente de la opinión que se tenga sobre la firma, es una de las pocas empresas de Wall Street que comprende plenamente la IA y sus aplicaciones estratégicas, y ejecuta su estrategia con notable disciplina.

PLTR.US (D1)

La acción cotiza actualmente dentro de una zona de soporte clave en torno a los 145 $. El impulso de las medias móviles exponenciales (EMA) continúa apoyando la tendencia alcista, mientras que el RSI indica condiciones de sobrecompra extrema. El MACD se mantiene negativo. El siguiente nivel de soporte importante se encuentra cerca de los 100 $. Fuente: xStation5.