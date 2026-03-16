Las grandes tecnológicas, sobre todo las conocidas como hiperescaladoras, siguen apostando fuerte por la IA y cada semana solemos tener noticias sobre acuerdos enfocados a dicho fin. En esta ocasión, una empresa europea que tenemos en la oferta de XTB sube más de un 12% en la sesión de hoy, después de un acuerdo con Meta. Además, Nvidia invirtió la semana pasada en la compañía. ¿De qué empresa estamos hablando?

Nebius está de moda

La tecnológica europea Nebius está siendo noticia hoy y también lo fue la semana pasada por grandes novedades. En concreto, Nebius ofrece servicios de nube orientada al desarrollo de la IA. Por tanto, sus servicios son muy demandados en la actualidad y está empezando a ser frecuente que llegue a acuerdos con las grandes tecnológicas americanas.

Nebius tiene su sede en Ámsterdam, pero cotiza en el Nasdaq.

Las acciones de Nebius se disparan

Hoy hemos conocido que Nebius, tecnológica europea, y Meta han firmado un acuerdo de unos 27.000 millones de dólares y 5 años. En concreto, este acuerdo consiste en que Nebius ofrecerá sus servicios de nube a Meta a partir de comienzos del 2027 por valor de unos 12.000 millones de dólares en diferentes localizaciones y con la última tecnología disponible de Nvidia, más otros 15.000 millones de dólares adicionales de capacidad en centros de datos que también usarán terceros. Aunque el acuerdo pueda no parecer tan sustancial, supondrían de media unos 5.400 millones de dólares al año en ingresos para Nebius, frente a los algo más de 500 millones de dólares de ingresos que reportó en 2025. Esto demuestra el increíble aumento de la demanda que se está produciendo en el sector y como los hiperescaladores están empezando a optar por operadores más pequeños para satisfacer sus necesidades de computación porque con los grandes servidores ya no es suficiente.

Recordemos que se estiman más de 600.000 millones de dólares de capex en este 2026 por parte de los hiperescaladores (Meta, Microsoft, Alphabet y Amazon).

Nvidia apuesta por Nebius

La semana pasada conocimos que Nvidia invertirá 2.000 millones de dólares en Nebius como parte de una alianza estratégica en la que Nebius seguirá usando los chips y plataformas de Nvidia para desarrollar sus centros de datos. Este tipo de acuerdos es ya bastante frecuente en Nvidia, pero no deja de ser noticia para el mercado y suele provocar subidas de las empresas en las que invierte. En este caso la subida fue del 16% en un solo día.

Nebius capitaliza algo más de 30.000 millones de dólares, por lo que todavía es una empresa relativamente pequeña dentro del sector. Dicho esto, la compañía apenas genera beneficio, aunque contratos como el que ha anunciado hoy permitirán aumentar su volumen de negocio y beneficiarse de las economías de escala.

Es una empresa con riesgo, pero que puede se puede beneficiar del apetito que hay entre los inversores por estos operadores algo más pequeños. El motivo es que un contrato con una gran hiperescalador le supone un gran impacto positivo.

Las acciones de Nebius suben un 42% en este 2026.

Cómo comprar acciones de Nebius desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de Nebius, una de las compañías energéticas más importantes de Europa y un referente en los sectores del petróleo, gas y energías renovables.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.