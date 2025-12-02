¿Qué está ocurriendo con los aviones de Airbus?

En los últimos días Airbus se ha visto atrapada en una “tormenta perfecta” en su modelo A320: primero, una gigantesca campaña de actualizaciones de software que ha dejado en tierra temporalmente unos 6.000 aviones, y justo después, la aparición de un nuevo problema de calidad en paneles de fuselaje que afecta a aviones en producción. Aunque la compañía asegura que la mayoría de los aparatos ya han sido modificados y que no hay indicios de riesgo inmediato para los aviones en servicio, el encadenamiento de incidentes alimenta la percepción de que los problemas no están plenamente cerrados.

El origen : Fallo de software y los “rayos cósmicos”

El detonante de la crisis ha sido un fallo de software en los sistemas de control de vuelo de la familia A320, vinculado a la forma en la que los ordenadores procesan datos cuando se ven afectadas por radiación solar o cósmica intensa. Una investigación interna relacionó este comportamiento anómalo con un grave incidente de pérdida de altitud en un A320 de JetBlue entre Cancún y Newark a finales de octubre, que obligó a un aterrizaje de emergencia con varios heridos a bordo.

Tras ese suceso, Airbus emitió una alerta global sobre unos 6.000 A320 y A320neo, prácticamente la mitad de la flota mundial, ordenando una actualización inmediata del software de control de vuelo antes de seguir operando. Esta medida sin precedentes provocó cancelaciones y retrasos masivos, especialmente en Norteamérica, India y Europa, con aerolíneas como American Airlines, IndiGo o Air India obligadas a dejar en tierra centenares de aviones durante varios días.

Estado actual de la campaña del Airbus A320

Según Airbus, la modificación de emergencia ya se ha aplicado a “la inmensa mayoría” de los cerca de 6.000 aparatos afectados, quedando menos de un centenar pendientes de recibir el nuevo software. La actualización es relativamente rápida, pero la logística de coordinar centenares de operadores, ventanas de mantenimiento y slots de IT ha alargado el proceso en ciertas aerolíneas, que siguen comunicando retrasos y ajustes de capacidad.

Reguladores como EASA han emitido directivas de aeronavegabilidad de emergencia que recogen de facto el procedimiento de Airbus y exigen que los operadores documenten el cumplimiento antes de volver al servicio normal, lo que añade carga administrativa y refuerza la idea de que el episodio se trata con máxima cautela tras el precedente del 737 MAX. Aunque la compañía sostiene que, una vez instalado el nuevo software, el riesgo está mitigado, analistas y aerolíneas siguen pendientes de que se confirme el análisis definitivo de causa raíz y de que no aparezcan efectos colaterales.

Un nuevo problema : Los paneles de fuselaje

Justo cuando parecía encarrilada la crisis del software, han surgido informaciones sobre un nuevo problema de calidad en paneles metálicos del fuselaje de la familia A320, detectado en aviones en fase de producción. Afectan a varias decenas de aparatos en la cadena de montaje y están relacionadas con el espesor o fabricación de determinadas chapas, lo que ha obligado a intensificar inspecciones y a retrasar entregas.

Por ahora no hay indicios de que los aviones ya en servicio se vean directamente impactados, y los controles se centran en unidades aún no entregadas o recientemente ensambladas. Sin embargo, EASA ha emitido o actualizado directivas que refuerzan las inspecciones estructurales en partes sensibles del ala y fuselaje de los A320, recordando que, si no se detectan y corrigen, este tipo de defectos podría comprometer la integridad estructural a largo plazo.

Al mismo tiempo, la familia A320neo equipada con motores Pratt & Whitney PW1100G está sujeta a nuevas limitaciones en condiciones de frío extremo, tras incidentes que han obligado a introducir procedimientos adicionales y restricciones de despegue por debajo de ciertos umbrales de temperatura y niebla helada. Estas medidas no afectan a los A320neo equipados con motores CFM LEAP, pero añaden fricción operativa a algunas aerolíneas que vuelan en climas severos.

El conjunto de estos problemas —software de control de vuelo sensible a radiación, restricciones de motor en frío extremo y defectos de calidad en paneles de fuselaje— llega en el peor momento para Airbus, que persigue un objetivo muy ambicioso de entregas anuales (en torno a 820 aviones en 2025) y necesita un ritmo récord en diciembre para alcanzarlo. El resultado es una creciente preocupación del mercado sobre la robustez de la cadena industrial y de los procesos de control de calidad de Airbus, más que sobre la seguridad inmediata de los vuelos, lo que explica que algunos inversores perciban que la compañía aún no ha terminado de “cerrar” esta racha de incidencias.

Cotización de Airbus

Fuente : Plataforma de XTB

Gráfica de Airbus con velas diarias

Las acciones de Airbus corrigen un 0,2% en estos momentos, continuando el fuerte retroceso de ayer (-5,5% de caída sobre el cierre del viernes). Pese a ello, durante el 2025 las acciones de Airbus mantienen un 20% de subida.

¿Cómo comprar acciones de Airbus?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Airbus (AIR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.