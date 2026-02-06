¿Qué ha desatado el +15% de Kongsberg? Buenos resultados y un contrato histórico con Polonia

- Kongsberg sube 15% tras resultados muy por encima del consenso.
- Kongsberg sube 15% tras resultados muy por encima del consenso.
- Defensa y Aeroespacial crece 44% y eleva margen al 18,7%.
- Contrato récord en Polonia impulsa el bill‑to‑book a 2,8.
- La empresa separará Maritime y promete dividendos más altos.
Kongsberg Gruppen (no confundir con Kongsberg Automotive), fabricante noruego de defensa, publicó hoy sus resultados… y el mercado ha reaccionado con fuerza: la acción sube alrededor de 15% en una sola sesión. La compañía llevaba meses estancada en valoración, pese al rally del sector defensa europeo impulsado por la rearmamentación masiva. Los resultados de hoy podrían marcar el fin de esa fase de estancamiento.
Resultados del Q4
- Ingresos: NOK 16,8 mil millones, por encima del consenso.
- Beneficio operativo: NOK 2,46 mil millones, superando expectativas en 5% y 22%, respectivamente.
- Margen operativo: sube del 12,7% al 14,7%.
El negocio principal, Defence and Aerospace, aumentó ventas un 44% interanual y elevó el margen al 18,7%.
Kongsberg se especializa en sistemas de defensa aérea y vigilancia del espacio aéreo. Con la amenaza persistente de drones rusos, la demanda está en máximos históricos. Esto se refleja en un bill‑to‑book de 2,8.
Una parte clave del enorme flujo de pedidos proviene de Polonia, donde Kongsberg ha sido seleccionada para participar en el sistema “San”, destinado a proteger el espacio aéreo polaco y la frontera oriental. El valor total del proyecto ronda los PLN 15.000 millones (unos NOK 40.000 millones), aunque aún no se conoce qué parte corresponderá a Kongsberg.
Mensajes clave de la dirección
- Compromiso con una política de dividendos generosa gracias a los beneficios récord.
- El segmento Maritime, de menor margen, será separado de la compañía.
- La dirección asegura que la rearmamentación global seguirá beneficiando a Kongsberg y a sus accionistas.
Precio de Kongsberg en temporalidad diaria
Tras tocar mínimos locales a finales de 2025/inicios de 2026, la acción rebotó desde la zona de 230 NOK y ha acelerado su tendencia alcista en las últimas semanas. Fuente: xStation5
