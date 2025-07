¿Qué pasa con Talgo? Sidenor aportará 75 millones de euros

Después de meses esperando, la OPA parcial de Sidenor sobre Talgo (TLGO.ES) todavía no se ha efectuado. Ahora, parece que volvemos a tener movimiento entre el consorcio vasco liderado por Sidenor y una posible propuesta de la SEPI. ¿En qué punto estamos de la OPA sobre Talgo? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La OPA sobre Talgo avanza La compra parcial sobre Talgo parece que avanza, aunque a un ritmo lento. Parece que el grupo liderado por Sidenor estaría dispuesto a aportar la financiación extra de 75 millones de euros, siempre y cuando la SEPI aporte la misma cantidad. El objetivo es hacer frente a la deuda que afronta Talgo, aunque la realidad es que el principal problema de Talgo sigue estando en su capacidad de producción. Otro de los problemas de Talgo es que este asunto también ha transcendido al plano político, con el gobierno español a través de la SEPI, y el gobierno vasco autonómico. Además, recordemos que la operación de Maygar ya fue vetada por el gobierno español. Entre tanto, uno de los puntos de conflicto está siendo las posibles sanciones que enfrente Talgo por los retrasos en las entregas a Renfe. Esta penalización asciende a 116 millones de euros, pero se está tratando de renegociar el acuerdo y es posible que los actores de esta operación pongan como condición que se aplace la sanción. Las acciones de Talgo caen un 13% en este año. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.