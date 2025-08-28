¿Qué pasa entre Donald Trump y Lisa Cook? 💡

El presidente Donald Trump anunció hace 2 días que había motivos suficientes para destituir a Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. La Casa Blanca afirmó que Cook había sido "acusada creíblemente de mentir" en un litigio hipotecario, y que su destitución mejoraría la rendición de cuentas de la Reserva Federal. Lisa Cook ha impugnado la decisión judicial y busca una orden judicial temporal para detener su destitución, calificando la medida de Trump de ilegal. Mientras tanto, el candidato de Trump, el economista Stephen Miran, está en camino de ser confirmado antes de la reunión de septiembre de la Reserva Federal. El Comité Bancario del Senado tiene previsto celebrar una audiencia sobre el asunto la próxima semana. En cualquier caso, la voluntad de Trump de controlar políticamente la mayoría de la junta de la Fed es clara. Recordemos que esta institución es la responsable de la política monetaria americana y se le presupone total independencia y autonomía, la cual puede quedar en entredicho debido a la fijación y enfrentamiento planteados por Trump en las últimas semanas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del euro-dólar El par euro-dólar recupera terreno hoy, subiendo un 0,36% y superando los mínimos de las últimas dos semanas. Fuente : Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.