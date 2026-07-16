A pesar de los extraordinarios resultados del segundo trimestre y de la revisión al alza de las previsiones anuales de TSMC, los futuros del Nasdaq 100 cotizan a la baja. La reacción clásica de “vender con la noticia” tras la publicación de los resultados de TSMC se ha visto intensificada por una repentina y severa escalada de las tensiones geopolíticas en el golfo Pérsico.

Esta doble presión, combinando el agotamiento de las valoraciones y un nuevo shock en el suministro energético, está acelerando un movimiento de aversión al riesgo (“risk-off”) en los mercados globales, al tiempo que aumenta el escepticismo que ya se estaba observando en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial.

Cotización del Nasdaq 100

El retroceso provocado por los resultados empresariales y las tensiones geopolíticas ha llevado al Nasdaq 100 por debajo de sus medias móviles exponenciales (EMA) de corto y medio plazo: la EMA 10 en 29.675,34, la EMA 30 en 29.727,24 y la EMA 100 en 29.731,29.

El índice ha perforado el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% (29.632,59) y se aproxima rápidamente a una zona técnica clave: la línea de tendencia alcista que conecta los mínimos registrados en julio, la cual coincide con el nivel de Fibonacci del 78,6% (29.524,67).

El RSI (14) ha descendido hasta 37,6, reflejando una presión vendedora dominante en el corto plazo, aunque también indica que el mercado se acerca a una zona de sobreventa.

Los compradores deberán defender este soporte principal de la línea de tendencia para evitar una corrección más profunda hacia el nivel de Fibonacci del 100% situado en 29.387,19.

¿Qué está impactando hoy a los futuros del Nasdaq 100?

La presión vendedora refleja el impacto de los resultados de TSMC, que no lograron dar impulso a un mercado de semiconductores que ya estaba lastrado por un sentimiento negativo (el índice de semiconductores de Filadelfia cayó un 2% ayer). Este reajuste del mercado se está acelerando a medida que la escalada del conflicto en Oriente Medio pone el foco sobre la fragilidad y las limitaciones de suministro de la cadena global de producción de silicio.

Resultados extraordinarios del segundo trimestre de TSMC

Beneficio neto récord

TSMC registró un beneficio neto récord en el segundo trimestre de 706.560 millones de dólares taiwaneses (NT$), un aumento del 23,4% trimestral, superando ampliamente las estimaciones de LSEG SmartEstimates, de 632.640 millones de NT$, y el consenso de Bloomberg, situado en 623.730 millones de NT$.

Crecimiento de ingresos

Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 36% interanual, hasta alcanzar los 1,27 billones de NT$ (aproximadamente 39.450 millones de dólares), superando las expectativas del mercado.

Récords de rentabilidad

La eficiencia operativa se mantuvo en niveles excepcionales, con un margen bruto del 67,7% (frente al 67,1% esperado) y un margen operativo del 60,3% (frente al 58,6% previsto).

Sólidas previsiones para el tercer trimestre

El fabricante de chips prevé unas ventas para el tercer trimestre de entre 44.600 y 45.800 millones de dólares, claramente por encima del consenso de 43.110 millones de dólares. Se espera que el margen bruto del tercer trimestre se sitúe entre el 65% y el 67%.

Mejora de las previsiones para todo el año

Como reflejo de la enorme demanda futura, TSMC elevó su previsión de inversión de capital para 2026 hasta un rango de 60.000-64.000 millones de dólares, frente a los 52.000-56.000 millones previstos anteriormente. Además, revisó al alza su previsión de crecimiento anual de ingresos en dólares estadounidenses hasta algo más del 40%, frente a la estimación previa de más del 30%.

Se amplia la narrativa de la inteligencia artificial

Demanda real de hardware para IA

Como principal fabricante por contrato de Nvidia, Apple, AMD y Broadcom, los ingresos récord de TSMC sirven como un indicador muy preciso de que la inversión en infraestructura de inteligencia artificial continúa funcionando a pleno rendimiento.

Déficits persistentes de suministro

El déficit estructural de silicio de última generación no muestra señales de alivio. El CEO de TSMC, C.C. Wei, advirtió recientemente que la compañía no podrá crear suficiente capacidad para satisfacer la demanda de sus clientes estadounidenses durante los próximos años, incluso con la entrada en funcionamiento de más producción en Estados Unidos (incluida una inversión estimada de 265.000 millones de dólares en su complejo de Arizona).

Esta escasez de suministro también está siendo confirmada por el gigante de la memoria SK Hynix, que espera que la falta de memoria de alto ancho de banda (HBM) persista más allá de 2030.

Exceso de gasto e inquietud por las valoraciones

A pesar de unos fundamentales excepcionales, la reacción negativa inmediata del Nasdaq refleja un creciente escepticismo entre los inversores. Con grandes empresas tecnológicas como Meta y sus competidores camino de invertir más de 725.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial solo este año, el mercado empieza a cuestionarse si estas compañías están construyendo demasiada capacidad en relación con los ingresos futuros reales.

Dado que una parte significativa de este gasto está financiada mediante un aumento de la deuda corporativa, las acciones tecnológicas siguen siendo especialmente vulnerables al agotamiento de las valoraciones.

Escalada geopolítica en el golfo Pérsico

Escalada militar en el Golfo

El ataque con misiles estadounidense contra el superpetrolero Belma y los posteriores ataques aéreos entre Estados Unidos e Irán han provocado prácticamente el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, paralizando el tráfico mundial de petroleros y generando un fuerte repunte de los precios del crudo.

Rotación hacia activos defensivos (“risk-off”)

Este severo shock energético y el aumento de las tensiones geopolíticas están impulsando una rápida rotación de activos, obligando al capital a salir de los valores tecnológicos de alta beta (como los futuros del Nasdaq) y dirigirse hacia sectores más defensivos.

Los futuros del Dow Jones, con una composición más orientada a la industria, cotizan planos y están mostrando el mejor comportamiento entre los principales índices estadounidenses.