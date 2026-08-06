Resumen de mitad de sesión: Los índices europeos alcanzan nuevos récords 🎢

Los futuros en Wall Street suben de forma selectiva: el Dow Jones avanza entre un 0,2 % y un 0,49 %, el S&P 500 entre un 0,1 % y un 0,15 %, mientras que el Nasdaq 100 baja entre un 0,2 % y un 0,7 %, lastrado por los malos resultados de SanDisk y AppLovin.

Los índices europeos alcanzan máximos históricos: el Stoxx 600 sube un 0,5 % hasta los 660,22 puntos y el CAC 40 un 0,6 %, mientras que el DAX registra un ligero descenso (entre un 0,1 % y un 0,2 %).

El principal factor que impulsa el sentimiento del mercado sigue siendo el inminente acuerdo entre Irán y Omán para la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque fuentes de Reuters indican que la propuesta otorgaría a Teherán el control del tráfico marítimo que entra en el Golfo, lo que genera dudas sobre la durabilidad de la tregua.

Los estrategas destacan que el mercado ya ha presenciado numerosas falsas esperanzas en este conflicto, y la atención de los inversores se centra ahora en los detalles del acuerdo final, incluyendo la cuestión de las posibles tarifas de tránsito por el estrecho.

El crudo WTI cotiza en torno a los 80 dólares el barril, con una ligera subida tras los informes de ataques a petroleros frente a las costas de Arabia Saudí, lo que compensa parcialmente el descenso de la prima de guerra en los precios del crudo.

El dólar se mantiene débil, cotizando cerca de mínimos de seis semanas (el índice del dólar se sitúa entre 99,6 y 99,8), tras la intervención coordinada de Estados Unidos y Japón en el mercado del yen y los datos más débiles del mercado laboral de ADP, que han reducido la probabilidad de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre.

Los sectores de transporte y bienes de consumo cíclicos son los que mejor se comportan, liderados por Deutsche Telekom (+6,94%), Hermes (+3,99%) y Ferrari (+2,24%), mientras que bancos como BBVA (+2,05%) y Santander (+1,68%) también registran fuertes subidas.

Los sectores industrial y tecnológico en Europa son los que peor se comportan: Siemens cae un 4,29% a pesar de un beneficio operativo récord, mientras que SAP e Infineon bajan un 0,78% y un 0,68% respectivamente, tras la caída del sector tecnológico en Asia.

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