¿Qué podemos esperar en el precio del oro?

Conclusiones clave El precio del oro muestra una tendencia alcista.

El metal precioso ha superado sus máximos anteriores.

Al observar el precio del oro desde una perspectiva técnica en el gráfico de velas de 4 horas, se identifica una sostenida tendencia alcista. El precio superó los máximos anteriores y el rango del 161,8% de la última corrección bajista. El impulso alcanzó los 4.880-4.890 dólares, donde se observó la primera reacción clara de la oferta. Este último repunte supera con creces las correcciones anteriores, lo que confirma el predominio de la demanda. Según la metodología Overbalance, mientras el precio del oro se mantenga por encima del límite inferior de la geometría 1:1 en los 4.641 dólares y el soporte clave en la zona de los 4.680 dólares, el escenario base sigue siendo una continuación de la tendencia alcista. Cualquier retroceso a esta zona podría ser correctivo y simplemente una pausa antes de un mayor movimiento alcista. Solo una ruptura sostenida por debajo de esta zona podría abrir el camino a una caída más profunda hasta el soporte significativo de 4.380 dólares. Precio del oro

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.