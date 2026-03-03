Wall Street comienza a sangrar tras la campana de apertura, con los índices estadounidenses registrando pérdidas significativas a medida que aumenta la cautela de los inversores en medio de la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico.

El Dow Jones cae un 2,5%, el S&P 500 baja un 2,4% y el Nasdaq retrocede un 2,5%. Los mercados están asimilando cada vez más que este conflicto puede durar más de unos pocos días y que es poco probable que se trate de un incidente breve, lo que incrementa notablemente la incertidumbre en los parqués.

La guerra en Oriente Medio impacta en Wall Street

Los inversores reaccionan al aumento de las tensiones militares derivadas de los intercambios entre fuerzas estadounidenses e iraníes. En particular, el mercado descuenta los recientes ataques con drones contra instalaciones diplomáticas estadounidenses en la región, incluido un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Riad, así como una serie de ataques contra infraestructuras petroleras clave en Arabia Saudí y otros países del Golfo, que elevan el riesgo de interrupciones en el suministro energético.

Añadiendo incertidumbre, el presidente Donald Trump sugirió que las operaciones podrían durar entre cuatro y cinco semanas, alejándose claramente de las expectativas previas de una resolución rápida. Esta combinación de eventos ha puesto de relieve el riesgo de una escalada prolongada, aumentando la aversión al riesgo y elevando la volatilidad en los mercados financieros.

La rotación de capital es visible hacia sectores defensivos y energía, mientras que las compañías más sensibles a los costes energéticos y a la demanda del consumidor, como aerolíneas y turismo, están bajo presión. La subida del petróleo, junto con el aumento de la demanda de oro y del dólar estadounidense, indica un creciente interés de los inversores por activos refugio en medio de la incertidumbre.

Hasta que el conflicto muestre señales de estabilización y disminuyan las amenazas a las cadenas globales de suministro de petróleo, el sentimiento inversor seguirá siendo muy sensible a cualquier novedad procedente de la región. El mercado está descontando cada vez más un escenario de conflicto prolongado, lo que se traduce en una volatilidad elevada y decisiones de inversión más cautelosas.

Fuente: xStation5

Cotización del S&P 500

Los futuros del S&P 500 caen en respuesta a la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico, con el miedo dominando cada vez más el mercado en medio del aumento de tensiones regionales.

Los recientes ataques con dronesoi contra instalaciones diplomáticas estadounidenses, junto con ataques contra infraestructuras petroleras clave en Arabia Saudí y otros estados del Golfo, han intensificado las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro energético global y posibles subidas del precio del petróleo.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas de Wall Street

Nvidia

La empresa cae tras fuertes descensos en los mercados asiáticos provocados por la escalada de tensiones entre EE. UU. e Irán. Nvidia rinde peor que la mayoría de las acciones del grupo de las “Siete Magníficas”, ya que las autoridades estadounidenses están considerando restricciones al número de aceleradores de IA que el gigante de semiconductores puede exportar a empresas chinas individuales.

Como resultado, todo el sector tecnológico y de semiconductores está bajo presión, con caídas generalizadas debido a la incertidumbre geopolítica y las posibles consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

Credo Technology

Cae a pesar de que la compañía de equipos de telecomunicaciones presentó resultados del tercer trimestre en línea con las previsiones preliminares publicadas en febrero. La reacción del mercado sugiere que los inversores esperaban resultados más fuertes, y simplemente cumplir las estimaciones previas no fue suficiente para evitar la caída.

MongoDB

Se desploma después de que la empresa de software de bases de datos emitiera previsiones de ingresos y beneficios ajustados para el año completo y el primer trimestre por debajo de las expectativas de los analistas. A pesar de unos resultados financieros sólidos, los inversores se centraron en las previsiones más débiles a corto plazo, lo que ejerció una presión bajista significativa sobre la acción.