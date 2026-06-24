Miedo a la quema de caja: Los bonistas penalizan el riesgo de impago frente al optimismo de las acciones, ante la previsión de que SpaceX siga consumiendo efectivo hasta 2030.

Señales de desconfianza: El mercado de renta fija exigió un interés superior al índice de referencia y la sobredemanda de los bonos se quedó por debajo de la media de su categoría.

Megadeuda para salvar a X y xAI: SpaceX emite 25.000 millones de dólares en bonos para sustituir la costosa "deuda basura" con la que financiaba los otros negocios de Elon Musk.

Las acciones de SpaceX consiguieron aguantar ayer el temporal, pero hoy tenemos que habar de otra cosa: su deuda. La empresa de Elon Musk ha vuelto a los mercados y ayer colocó unos 25.000 millones de dólares en bonos. Pero cuidado, porque el mercado de bonos nos dice algo diferente que el de renta variable…

SpaceX emite nueva deuda

La reciente colocación por parte de SpaceX de 25.000 millones de dólares en bonos con calificación de grado de inversión representa el paso definitivo para jubilar la costosa financiación previa. Mediante esta maniobra, la compañía aeroespacial sustituye la deuda de alto rendimiento (o bonos basura) que se había utilizado originalmente para sostener los negocios de la red social X y de la tecnológica xAI.

Los informes financieros revelados antes de la salida a bolsa de la firma de cohetes detallan que SpaceX negoció un préstamo puente de 20.000 millones de dólares con grandes bancos para amortizar 17.500 millones en pasivos de alto riesgo acumulados por X y xAI. Si estas dos firmas hubiesen permanecido independientes, habrían tenido que desembolsar unos 1.800 millones de dólares en el repago de su deuda e intereses durante este ejercicio.

Los detalles de la oferta y los puntos que preocupan

El total han sido unos 25.000 millones de dólares, pero se ha realizado en diferentes tramos con cupones que han ido desde el 5,35% hasta el 6,65% dependiendo de la fecha de vencimiento, frente al 9,5% y 12,5% que tenía el préstamo anterior. Las fechas van desde el 2031 al 2056. Sin embargo, todos los tramos se han emitido con una prima superior al índice recogido por Bloomberg con los bonos de su misma calidad crediticia, lo que indica la desconfianza de los inversores de renta fija. En el tramo de 2056 el spread es el más alto, ya que alcanza los casi 180 puntos básicos por encima del bono americano y de más de 60 puntos básicos por encima del índice de Bloomberg.

De hecho, otro punto a destacar es que Bloomberg afirma que una fuente relacionada ha dicho que la sobre demanda final se quedó en los 73.000 millones de dólares, frente a los 90.000 millones de dólares en órdenes iniciales. Para ponerlo en perspectiva, esta sobre demanda es de casi 3 veces la oferta, frente a las 4 veces de media que se anotan en esta calificación crediticia.

En definitiva, vemos que los bonistas son mucho más desconfiados que los accionistas. Y esto tiene lógica. Se estima que SpaceX podría seguir quemando caja hasta el 2030 y si bien el inversor en acciones lo que ve es el potencial de revalorización, lo que los inversores en renta fija ven es el riesgo de que finalmente no sea capaz de repagar su deuda. El bonista no tiene el potencial de revalorización y SpaceX tiene que pagar ese riesgo vía un mayor tipo de interés.

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