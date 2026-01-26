¿Quién gana y quién pierde con el acuerdo de Mercosur?

En toda Europa, tanto los mercados como los consumidores se preguntan sobre el amplio y controvertido acuerdo del Mercosur. ¿Qué ha pasado?. ¿Quién se beneficiará y quién perderá con la nueva iniciativa comercial? El acuerdo para eliminar las restricciones comerciales entre la UE y los países latinoamericanos es un documento extremadamente complejo. Tras 25 años de negociaciones, la atención pública sobre este acuerdo ha crecido exponencialmente en las últimas semanas.

Antes de analizar el impacto del acuerdo en la economía y los mercados, es necesario abordar la avalancha de controversia y desinformación sobre el propio acuerdo. El Mercosur no implica la destrucción de la agricultura en Europa ni un deterioro de la calidad de los alimentos en Europa. El Mercosur es una iniciativa estratégica e innegociable, esencial para mantener la competitividad de la economía europea. Además, sus principales áreas de negocio son la minería, la maquinaria y la automoción, no la agricultura.

Actualmente, las importaciones de carne de vacuno en la UE ascienden a aproximadamente 0,5 millones de toneladas, y las de aves de corral a aproximadamente 0,3 millones de toneladas. Europa produce entre 6 y 7 millones de toneladas de carne de vacuno y 14 millones de toneladas de aves de corral. El cupo libre de aranceles proyectado es de tan solo 100.000 a 200.000 toneladas.

Por otro lado, la situación es completamente diferente para el litio, el niobio, las tierras raras o el cobre. Europa tiene una extracción y reservas insignificantes de estas materias primas, y la demanda crecerá exponencialmente para abastecer a las fábricas avanzadas europeas. Las importaciones necesarias tendrán que duplicarse o triplicarse, mientras que en América Latina varios países cuentan con enormes yacimientos y capacidad minera sin explotar.

Los agricultores y el sector de la transformación alimentaria saldrán perjudicados por el acuerdo debido al evidente aumento de la competencia en el mercado. Los consumidores europeos podrían esperar una desaceleración en la dinámica de crecimiento de los precios (o incluso una disminución de los precios locales) de las aves de corral y la carne de vacuno, que serán las principales importaciones agrícolas de la UE. Esto no se produce a costa de la calidad: todas las normas alimentarias que vinculan a los productores de la UE también se aplican a los productos importados. El acuerdo se refiere a aranceles, no a normas. Además, las pérdidas derivadas de la bajada de los precios de las materias primas se reducirán no solo mediante cuotas restrictivas, sino también mediante subvenciones de la PAC (Política Agrícola Común), por lo que este acuerdo no supone una amenaza ni siquiera para la mayoría de los agricultores.

Balance de Mercosur

Sin embargo, quienes más perderán con el Mercosur no serán los agricultores. Los perdedores serán Estados Unidos, China y Rusia. El acuerdo tiene como objetivo principal asegurar el acceso de Europa a materias primas minerales estratégicas. Europa adolece de la falta de yacimientos geológicos de muchos elementos clave. Estados Unidos, China y Rusia utilizan esta dependencia contra Europa por todos los medios a su alcance. Diversificar el suministro desde América Latina, rica en recursos pero pobre en tecnología, resolverá este problema.

Por otro lado, Europa podrá exportar sus productos industriales y de alta tecnología a los países latinoamericanos. Las industrias europeas de automoción, química, óptica, electrónica y maquinaria, industrias para las que cada vez hay menos espacio tanto en Europa como en los mercados estadounidense o chino, podrán desplegar sus alas en un continente completamente nuevo, donde la competencia aún es limitada y las oportunidades son enormes.

En Europa abundan las empresas que cotizan en bolsa que esperan con gran expectación la apertura de un nuevo capítulo en la historia económica europea. Los mayores beneficiados serán fabricantes de automóviles europeos como Volkswagen, BMW y Stellantis. La apertura de un nuevo mercado ayudará a frenar el declive del sector.

Precio de la acción de BMW

Fuente : Plataforma de XTB

En el gráfico se puede observar un pronunciado rebote que provoca el cruce de las EMA de 100 y 200 periodos.

A los fabricantes de maquinaria y defensa también les viene bien. Gigantes industriales como Siemens, BASF, ZF y ABB tendrán nuevos mercados de venta. El sector de defensa —representado, entre otros, por Rheinmetall, BAE Systems, Hensoldt y Leonardo— se beneficiará de nuevas y reforzadas cadenas de suministro.

Precio de la acción de Siemens

Fuente : Plataforma de XTB

Entre los posibles perdedores se encuentran los productores de alimentos, aunque en este caso el problema afecta principalmente a las empresas más pequeñas y a aquellas con predominio de productos cárnicos. Los grandes productores, como Nestlé, Danone, Lindt o Kerry, tienen poca exposición a los sectores mencionados y, al mismo tiempo, cuentan con diversos mecanismos que les permiten defenderse de la competencia.

El acuerdo se encuentra en su fase final, pero su entrada en vigor es incierta. Tanto Europa como Sudamérica atraviesan un período de intensa inestabilidad política, y Estados Unidos y China observan de cerca la situación y podrían intentar influir en las negociaciones y el proceso legislativo.