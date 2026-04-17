Rally parabólico en los mercados europeos antes del fin de semana

- Europa sube con fuerza (+2%–2.5%) tras la apertura del Estrecho de Ormuz.
- Desaparece el riesgo inmediato inflacionario, ligado a energía.
- Aerolíneas lideran ganancias con subidas de hasta 14%.
- Europa sube con fuerza (+2%–2.5%) tras la apertura del Estrecho de Ormuz.
- Desaparece el riesgo inmediato inflacionario, ligado a energía.
- Aerolíneas lideran ganancias con subidas de hasta 14%.
Declaraciones oficiales del ministro de Relaciones Exteriores de Irán y del presidente Donald Trump sobre la apertura del Estrecho de Ormuz desencadenaron un rally espectacular en los mercados bursátiles europeos el viernes. El DAX (DE40) sube más de un 2.5%, cotizando por encima de los 24,880 puntos, mientras que el índice EU50 avanza un 2.4%, rompiendo claramente el nivel de los 6,000 puntos. Los mercados rebotan tras semanas de enorme presión que el cierre del estrecho había ejercido sobre la economía europea, especialmente en términos de precios de la energía y el riesgo inflacionario.
Los precios de las acciones europeas justo antes del cierre de la sesión del viernes. Fuente: xStation
Como región fuertemente dependiente de las importaciones energéticas, Europa era particularmente vulnerable a los efectos de un bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Economistas advertían que precios energéticos persistentemente altos podrían desencadenar una espiral inflacionaria en la eurozona, al tiempo que afectarían la competitividad industrial, el consumo interno y los márgenes corporativos. La desescalada del conflicto elimina este escenario como riesgo inmediato, algo que los mercados están descontando rápidamente con subidas en prácticamente todos los sectores, desde tecnología hasta industria y servicios financieros.
Entre los mayores beneficiarios de los movimientos de hoy se encuentran las aerolíneas europeas, que han estado bajo una presión excepcional en las últimas semanas. El precio del combustible de aviación Jet-A1 subió más de un 83% a nivel global en marzo, y en Polonia el costo de repostar aviones prácticamente se duplicó. Lufthansa, Ryanair, IAG y Finnair registran subidas de entre 8% y 10%, mientras que Air France-KLM y Wizz Air avanzan hasta un 14%, intentando recuperar parte de las pérdidas recientes. Hace apenas unos días, el director de la Agencia Internacional de Energía advertía que los aeropuertos europeos contaban con solo unas seis semanas de reservas de combustible, y Lufthansa fue una de las primeras aerolíneas en reducir públicamente su red de vuelos.
El DAX (DE40) está registrando subidas muy rápidas y pronunciadas durante la sesión.
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