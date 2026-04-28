Rare Earth Americas: la salida a bolsa se acerca

Conclusiones clave Rare Earth Americas se prepara para su salida a Bolsa

El número de acciones que saldrá a cotización será 2.777.777 y la compañía podría alcanzar capitalización bursátil potencial cercana a los 370 millones de USD

Rare Earth Americas ha publicado los supuestos clave de su próxima OPV. En un contexto de debate intenso sobre los metales raros y su papel en defensa y tecnologías avanzadas, el mercado lleva años buscando exposición a este sector… casi siempre sin éxito. Fuera de China, las compañías que extraen y procesan tierras raras son escasas, y aún menos están cotizadas. La empresa quiere cubrir precisamente ese vacío, tanto para inversores como para gobiernos. Detalles de la OPV de Rare Earth Americas El número de acciones que saldrá a cotización será 2.777.777 , con un rango indicativo de precio entre 17 y 19 USD .

Esto implica una capitalización bursátil potencial máxima cercana a 370 millones de USD .

La empresa se encuentra en una fase muy temprana : actualmente no genera ingresos .

Las pérdidas netas fueron de 3.980 millones de USD en 2024 y 9,93 millones en 2025. Por ahora, la compañía ofrece sobre todo promesas, pero promesas respaldadas por planes concretos: Rare Earth Americas quiere dominar toda la cadena de valor y reducir la dependencia occidental de las importaciones chinas. Proyectos en Brasil y Estados Unidos Los proyectos se distribuyen entre Brasil y EE. UU.: En Brasil, los proyectos Alpha y Constellation se centran en la extracción y procesamiento de arcillas ricas en elementos raros.

El proyecto Homer se enfocará en la minería de carbonatitas .

En Estados Unidos, la empresa desarrolla un proyecto en Georgia, donde ha identificado depósitos de pureza excepcional y con buena infraestructura cercana. ¿Por qué seguir de cerca la OPV de Rare Earth Americas? Para inversores interesados en minería y nichos estratégicos, Rare Earth Americas puede convertirse en un caso relevante. Este tipo de iniciativas no son fáciles, baratas o rápidas, pero en el entorno actual —con tensiones geopolíticas, presión por asegurar cadenas de suministro y creciente demanda tecnológica— podrían ofrecer apalancamiento operativo significativo y acceso a financiación profunda, incluyendo gobiernos, tecnológicas y fabricantes de defensa.

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