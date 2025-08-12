RBA recorta tipos al 3,6 % y el dólar australiano cae tras la decisión

Siguiendo las expectativas del mercado, el Banco de la Reserva de Australia decidió en su reunión de hoy reducir el tipo de interés del 3,85% al 3,6%, lo que supone una reducción efectiva de 25 puntos básicos. El par AUDUSD está reaccionando con caídas.





El consenso del mercado indicaba un recorte casi seguro, debido a una serie de variables económicas en Australia. Principalmente, el indicador de inflación preferido por el RBA, el "IPC recortado", se situó en el 2,7% y se situó dentro del rango objetivo de la política monetaria del Banco, del 2 al 3%. Un hecho que complació claramente a la dirección del banco. Cabe mencionar también el aumento del desempleo, que actualmente se sitúa en el 4,3%. Esto respalda la tesis del banco central de una economía en desaceleración y justifica las reducciones. Además, los recientes aranceles impuestos a Australia por Donald Trump podrían provocar una mayor desaceleración.

A la luz de esta información, el mercado no solo espera nuevas reducciones sino que, tras la última reunión, ve una aceleración en el ritmo de flexibilización de la política. Actualmente, se espera que el tipo de interés objetivo del banco central, tras el ciclo actual de recortes de tipos, se sitúe en torno al 3%.

La presidenta del banco central, Michele Bullock, enfatiza la importancia de los datos, como el empleo y la inflación, como fuentes de la política del RBA. La Sra. Bullock también mencionó la considerable dependencia de la situación de Australia de los mercados extranjeros, especialmente el estadounidense. Añadió que las reducciones actuales ya son preventivas y responden a las expectativas del banco sobre la economía. A pesar de las expectativas del mercado, a día de hoy, la presidenta no anuncia reducciones mayores; estas dependerán de los nuevos datos.