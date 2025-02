Reacción positiva del Dax 40 a las elecciones alemanas 📈

El Dax 40 suma un 0,84% en lo que va de sesi贸n. El tema principal de la jornada son las elecciones parlamentarias en Alemania, que dieron la victoria a la Uni贸n (la alianza de la CDU y la CSU) tal y como se esperaba. Ahora los inversores esperan anuncios sobre la posible formaci贸n de una alianza pol铆tica m谩s amplia entre el CDU y el SPD, que puede ser decisiva para ejercer el poder real en Alemania. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En el mercado europeo estamos observando un sentimiento relativamente positivo en los principales sectores de la econom铆a. Los sectores automovil铆stico y alimentario est谩n teniendo un buen desempe帽o. Cotizaci贸n del Dax 40 聽 Noticias corporativas del Dax 40 Las acciones de Siemens Energy (ENR.DE) caen casi un 3% tras los resultados de las elecciones al Bundestag. La alta probabilidad de que Los Verdes no sean incluidos en la coalici贸n que busca la UE y la postura de la nueva canciller alemana respecto a la suspensi贸n de los fondos para la protecci贸n del medio ambiente (energ铆a verde) hacen que las ventajas de esta empresa energ茅tica pierdan valor en la actualidad. Las ca铆das de hoy llevaron temporalmente las acciones de ENR.DE por debajo de la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (curva azul en el gr谩fico). Fuente: xStation聽 El sector de defensa, por el contrario, est谩 teniendo hoy un desempe帽o particularmente bueno. El nuevo canciller Merz anunci贸 que Estados Unidos ya no est谩 dispuesto a incluir a la Uni贸n Europea bajo el paraguas de defensa, por lo que Europa deber铆a armarse internamente. Las acciones de Rheinmetall (RHM.DE) y Hensoldt (HAG.DE) suben hoy casi un 4%. Fuente: Bloomberg Financial LP

