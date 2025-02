Friedrich Merz: ¿qué propone el nuevo canciller de Alemania?

¿Qué cambia para Alemania❓ Las elecciones al Bundestag del domingo han dejado un resultado claro: el nuevo canciller alemán será Friedrich Merz. Para los mercados, este es un resultado acorde con las expectativas, por lo que a corto plazo se espera una reacción moderada. Sin embargo, a largo plazo, el análisis hará hincapié en la situación de las empresas alemanas y de Europa en su conjunto. Resultado de las elecciones alemanas La coalición formada por la CDU y la CSU, liderada por Friedrich Merz, obtuvo el 28,5% de los votos, lo que la convierte en la facción más fuerte, seguida por la AfD con el 20,8% y, a continuación, por el SPD, que logró su resultado más débil desde la reunificación de Alemania. Una fragmentación tan grande del nuevo parlamento podría dificultar la aprobación de las reformas propuestas por la CDU/CSU. Las proyecciones actuales muestran que, incluso si el FDP y el BSW no entran en el Bundestag, la CDU/CSU, el SPD y, posiblemente, los Verdes podrían no lograr la mayoría de dos tercios (420 escaños) necesaria para aprobar nombramientos constitucionales clave. En este punto, aunque la victoria de Friedrich Merz complace a los mercados, la implementación de sus demandas políticas puede ser muy difícil. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Quién es Friedrich Merz, el nuevo canciller de Alemania? Friedrich Merz es un perfil contrario a la inmigración y un histórico opositor de las políticas de Angela Merkel. Los mercados financieros parece que ven con buenos ojos la trayectoria profesional de Merz, que trabajó como juez y luego como abogado en el prestigioso bufete Mayer Brown LLP, que se centra principalmente en el servicio a fondos de inversión y grandes corporaciones. También ocupó altos cargos en BlackRock Alemania y HSBC Trinkaus & Burkhardt, y formó parte de los consejos de administración de EY Alemania, Borussia Dortmund y Deutsche Börse. Por tanto, su fuerte vínculo con el mundo empresarial permite esperar que las nuevas políticas de Alemania apoyen a las empresas locales. ¿Qué cambios propone Friedrich Merz? Merz, un conservador social y un político con fuertes vínculos con el mundo empresarial, aboga, en primer lugar, por la reducción de los impuestos sobre la renta y de las empresas. No menos importantes son sus promesas de desarrollar la inteligencia artificial y crear un centro atractivo en Alemania para las empresas emergentes innovadoras. El nuevo canciller quiere reformar el freno de la deuda de Alemania, que limita la cantidad de deuda que el gobierno puede asumir. Esto es particularmente importante en un momento en el que el espectro de una recesión económica sostenida se cierne sobre la economía alemana, ya que la liberación de nuevos fondos podría ayudar al país a recuperarse de sus problemas económicos actuales. Friedrich Merz aboga por un endurecimiento significativo de la política migratoria de Alemania. En este aspecto, vale la pena citar el buen resultado del partido de extrema derecha AfD, que apoyó a Friedrich en el Bundenstag en enero. Por lo tanto, esto demuestra que la cuestión de la inmigración es una de las demandas más importantes que debe cumplir el nuevo canciller, dado que la extrema derecha es el segundo partido más fuerte de Alemania. Cotización del Dax 40 El Dax 40 ha borrado casi por completo las subidas que habíamos visto al comienzo de la sesión alemana. El índice mantiene una tendencia alcista mientras no rompa por debajo de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico). La resistencia más importante se sitúa en los 22.950 puntos.

