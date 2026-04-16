Rebote del Nasdaq 100 continúa

Conclusiones clave El Nasdaq 100 extiende su rebote , ignorando el repunte del petróleo.

, ignorando el repunte del petróleo. El mercado descuenta un acuerdo con Irán, pero a largo plazo (hasta 6 meses) .

. Energía y geopolítica siguen siendo riesgos clave, especialmente por el Estrecho de Ormuz.

Los índices bursátiles de Estados Unidos suben hoy, ignorando en gran medida el repunte del petróleo, que está siendo impulsado por la incertidumbre en torno a un posible acuerdo de paz con Irán y por datos macroeconómicos aún sólidos en la economía estadounidense. El Nasdaq 100 al contado sube un 0,45% hoy y ha revertido las pérdidas de las primeras horas de la sesión. Los líderes de los estados árabes del Golfo y de Europa estiman que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría tardar alrededor de seis meses en concretarse. Están instando a ambas partes a extender el actual alto el fuego para dar más tiempo a las negociaciones.

en concretarse. Están instando a ambas partes a extender el actual alto el fuego para dar más tiempo a las negociaciones. Los estados del Golfo siguen creyendo que Irán está desarrollando capacidades nucleares, a pesar de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel. Según funcionarios regionales, cualquier acuerdo debería impedir que Irán enriquezca uranio y prohibir los misiles balísticos de largo alcance.

Los líderes del Golfo se oponen en gran medida a una reanudación del conflicto y favorecen una solución diplomática liderada por Estados Unidos. Una de las principales demandas es la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz para restablecer los flujos de energía.

para restablecer los flujos de energía. Funcionarios han advertido en privado que una crisis alimentaria global podría intensificarse si la vía marítima permanece cerrada más allá del próximo mes.

podría intensificarse si la vía marítima permanece cerrada más allá del próximo mes. Los precios de la energía podrían seguir subiendo si el conflicto se extiende más allá del plazo previsto para las negociaciones. Las acciones de Microsoft, AMD, Intel y Oracle destacan en el mercado estadounidense hoy, mientras que TSMC y ASML caen a pesar de haber publicado sólidos resultados trimestrales. El sector de petróleo y gas también muestra un buen desempeño.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.