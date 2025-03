Rebote en los precios del petróleo

Los precios del petróleo West Texas suben hoy un 1,60% a medida que se recrudece el conflicto en Oriente Medio. La guerra entre Israel y Hamás continúa, y en los últimos días, las relaciones entre Estados Unidos e Irán también se han tensionado. Al menos 250 palestinos murieron en nuevos ataques aéreos israelíes contra Gaza durante la noche. Los ataques continúan. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que la operación se llevó a cabo "para lograr los objetivos de guerra establecidos por los líderes políticos, incluida la liberación de todos los rehenes". Hamás calificó el ataque como una "flagrante violación de todas las convenciones internacionales y humanitarias". Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que responsabilizaría directamente a Irán de cualquier ataque futuro de los rebeldes hutíes respaldados por Teherán en Yemen, quienes han atacado buques estadounidenses y extranjeros en el Mar Rojo. Dado que los hutíes no acataron las advertencias, los ataques militares estadounidenses contra los hutíes yemeníes han continuado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los precios del petróleo también se ven respaldados por datos económicos mejores de lo esperado de la economía china, lo que aumenta las expectativas de un aumento de la demanda y una caída del valor del dólar estadounidense. Precios del petróleo Los precios del barril de petróleo West Texas avanza y supera la resistencia de 68 dólares por barril.

