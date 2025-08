Microsoft supera los 4 billones de capitalización bursátil tras resultados históricos

La subida del 6% en las acciones de Microsoft tras la presentación de unos resultados trimestrales extraordinarios está llevando a la empresa fundada por Bill Gates a alcanzar un nuevo hito: una capitalización de mercado de 4 billones de dólares. Con este logro, Microsoft se convierte en la segunda compañía en la historia en superar este umbral, tan solo unas semanas después de que Nvidia lo consiguiera. Microsoft se consolida como líder en capitalización bursátil A comienzos de este mes, Nvidia fue la primera empresa en alcanzar los 4 billones, gracias a su dominio en el mercado de semiconductores e inteligencia artificial. Ahora, Microsoft se suma al selecto grupo, mientras Apple queda relegada temporalmente a la tercera posición, a la espera de sus resultados trimestrales que se presentan esta noche. Cabe destacar que Apple fue pionera en alcanzar el billón, dos billones y tres billones de capitalización, pero su liderazgo parece debilitarse frente a sus dos principales competidores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El motor de crecimiento: la nube y la inteligencia artificial Los resultados de este trimestre refuerzan la posición de Microsoft como actor clave en el futuro tecnológico, especialmente en inteligencia artificial. La compañía reportó un crecimiento del 39% en su división de Azure, su negocio de computación en la nube, superando ampliamente el 34% previsto por los analistas. Este rendimiento ha sido fundamental para impulsar su valoración. Alianza estratégica con OpenAI Gran parte del éxito reciente de Microsoft se debe a su estratégica alianza con OpenAI, creadora de ChatGPT. Gracias a esta colaboración, Microsoft ha incorporado herramientas de inteligencia artificial generativa en sus productos corporativos y de consumo, como Office y Bing, sin asumir directamente los costos de desarrollo. Además, ha asegurado derechos exclusivos para proveer infraestructura de nube a OpenAI, reforzando su posición como líder en IA. Rendimiento bursátil imparable En lo que va del año, Microsoft es la segunda acción con mejor rendimiento dentro del grupo conocido como las Siete Magníficas. Desde su mínimo del 8 de abril —cuando las amenazas arancelarias del expresidente Donald Trump provocaron ventas masivas en el mercado—, la acción se ha disparado cerca de un 45%.

