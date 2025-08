Trump amenaza con un nuevo arancel sobre Apple

Apple se encuentra en el epicentro del embrollo arancelario de la administración Trump. El presidente ha amenazado con imponer un arancel del 25% a los iPhones no fabricados en EE. UU., lo que podría elevar el precio al consumidor hasta en 3500 dólares. La producción nacional de iPhones podría reducir significativamente las ventas en EE. UU. debido a su elevado coste. Además, la competitividad de los productos de Apple ha disminuido en los últimos años, y sus rivales la han alcanzado o incluso superado en el mercado de smartphones. En respuesta a los riesgos arancelarios, Apple está acelerando el traslado de la producción de China a la India, donde se fabrica actualmente el 20% de los iPhones. La estrategia de la compañía prevé que la mayoría de los iPhones vendidos en EE. UU. provengan de la India para finales de 2026. Se trata de un objetivo ambicioso, dado que la producción india es entre un 5% y un 10% más cara que en China debido al mayor coste de los componentes y a la menor eficiencia de las fábricas. Además, China ha impuesto restricciones a los viajes de los ingenieros, lo que dificulta la transferencia de conocimientos técnicos. Paradójicamente, esta reubicación podría no mitigar por completo los riesgos. Donald Trump también ha anunciado la posible imposición de aranceles del 25% a la India. Sin embargo, esto podría no llevar a una modificación de los planes de Apple. La compañía ya obtiene más del 70% de los teléfonos para el mercado estadounidense de la India. Además, los expertos indican que la mayoría de las ventas de teléfonos en EE. UU. se realizan a través de suscripciones a operadores, lo que significa que incluso un ligero aumento en el costo del teléfono debido a los aranceles solo añadiría unos pocos dólares a la cuota mensual del consumidor. Se espera que la diversificación de la producción sea rentable y superior a comenzar la producción en EE. UU. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Retrasos en la estrategia de IA Apple se encuentra significativamente rezagada respecto a sus competidores en la carrera por la inteligencia artificial. Mientras Microsoft, Google y Meta invierten decenas de miles de millones de dólares en infraestructura de IA, Apple destina sólo 12,000 millones de dólares anuales a gastos de capital, en comparación con los más de 80 000 millones de dólares de sus rivales. El esperado servicio Apple Intelligence sigue sin estar disponible, y una actualización crucial de Siri se ha pospuesto hasta 2026. El enfoque de Apple, centrado en la privacidad, limita el desarrollo de soluciones de IA basadas en la nube, mientras que sus rivales están construyendo potentes centros de datos equipados con chips Nvidia. Se estima que Apple tiene aproximadamente un año y medio para presentar una estrategia convincente de IA antes de que afecte negativamente a las ventas de iPhone. Mientras tanto, OpenAI está desarrollando sus propios dispositivos de hardware en colaboración con el exdiseñador de Apple, Jony Ive, lo que intensifica aún más la presión competitiva. ¿Apple se está transformado en una empresa de servicio tecnológico? Un aspecto positivo es el crecimiento dinámico del segmento de Servicios, que se ha convertido en un motor principal de la expansión de márgenes. Los ingresos por servicios aumentaron de 53.770 millones de dólares en 2020 a 96.170 millones de dólares en 2024, alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,3 %. Este segmento representa ahora aproximadamente el 21% de los ingresos totales y presenta márgenes superiores a las ventas de hardware. Apple ha superado los mil millones de suscripciones de pago en su ecosistema de servicios, y los ingresos por descarga de la App Store casi se han duplicado, alcanzando los 0,98 dólares. Esta tendencia ayuda a la compañía a mantener márgenes brutos récord a pesar de la caída en las ventas del iPhone. El mercado anticipa un trimestre sólido, impulsado por la demanda de iPhone en China y las compras previas a la imposición de aranceles. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo generan preocupación. La falta de una estrategia clara de IA y las altas valoraciones (un PER cercano a 40), junto con las bajas tasas de crecimiento, sugieren que las acciones de Apple son susceptibles a una rebaja, incluso con la caída actual del 13% en lo que va de año y una caída anual de aproximadamente el 4%. Apple sigue siendo la tercera empresa más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil de 3,2 billones de dólares, pero su dominio en el segmento premium podría verse amenazado por la creciente competencia en IA y las tensiones comerciales geopolíticas. Desde mayo, la acción se encuentra en consolidación, a diferencia del mercado en general, que no solo ha recuperado pérdidas sino que prácticamente registra nuevos máximos históricos día a día. Predicciones del mercado sobre Apple Ingresos previstos para el tercer trimestre del año fiscal 2025: 89.100-89.300 millones de dólares (+3,7-4,2% interanual).

GPA: 1,42-1,43 dólares (+1,4% interanual).

Ingresos por iPhone: 40.100-40.600 millones de dólares (+2,2-3,3% interanual).

Ingresos por servicios: 26.900-27.000 millones de dólares (+10.700-11,3% interanual).

Margen bruto: 45,5-46,5% (frente al 47,1% del segundo trimestre).

Impacto de los aranceles: -900 millones de dólares. Precio de la acción de Apple

Fuente : Plataforma de XTB

