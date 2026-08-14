¿Por qué caen las acciones de ACS?

Sin impacto estructural: La caída responde al recelo habitual del mercado ante la venta de directivos, aunque se trata de un trámite corporativo habitual que no implica que el presidente reduzca su exposición a la empresa.

Detalle de la operación: El movimiento corresponde a la venta de 295.000 acciones (recibidas mediante su plan de incentivos) con un beneficio de unos 23,2 millones de euros tras ejecutarlas a un precio con descuento.

Caída del 1,5%: Las acciones de ACS cotizan como una de las más bajistas de la jornada tras conocerse la venta de títulos por parte de su presidente, Florentino Pérez.

Las acciones de ACS están cayendo en la sesión de hoy alrededor de un 1,5% y se colocan como una de las más bajistas del selectivo español en la jornada. El motivo: Florentino Pérez. ¿Qué está ocurriendo?

Las acciones de ACS caen tras los movimientos de Florentino Pérez

Ayer se publicó en la CNMV que Florentino Pérez, presidente de ACS, había vendido 295.000 acciones de ACS el 6 de agosto por unos 110,23€ por acción. Como ya hemos comentado otras veces, la venta de acciones siempre suele ser un motivo de revuelo aunque haya una justificación detrás, y en esta ocasión también vemos descensos de las acciones de ACS.

Sin embargo, no es que Florentino vaya a empezar a reducir su exposición a ACS. Se trata de unas acciones que compró a través de las opciones de su plan de incentivos y por las que pagó 31,55€ por acción. Es decir, el beneficio obtenido fue de unos 23,2 millones de euros.

Pero lo más importante: se trata de un movimiento corporativo normal y que no debería preocupar al mercado.

Las acciones de ACS suben un 26% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de ACS?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ACS (ACS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.