Las acciones de Volkswagen apenas caen un 1% después de que el gigante automovilístico alemán esté preparando el que ya se perfila como el plan de reestructuración más agresivo en sus casi 90 años de historia. Según revelaron diversos medios, la compañía tiene sobre la mesa un drástico paquete de recortes que contempla el despido de hasta 100.000 trabajadores a nivel mundial durante los próximos años. ¿Qué es lo que está ocurriendo?

Cierre de plantas emblemáticas y giro estratégico de Volkswagen

El nuevo mapa de ruta no solo afecta al capital humano, sino que asesta un golpe directo al corazón industrial de Alemania. El plan de Volkswagen contempla el cierre a medio plazo de cuatro fábricas de gran volumen en territorio alemán a medida que dejen de fabricarse los modelos que actualmente tienen asignados. Tres de las instalaciones señaladas pertenecen a la marca principal de Volkswagen y están situadas en Hannover, Emden y Zwickau, una planta que había sido clave en la estrategia de electrificación del grupo. La cuarta factoría sería la de Neckarsulm, propiedad de su filial de alta gama Audi.

Por su parte, el despido de esos 100.000 empleados sería mayor que el despido en masa de General Motors en la reestructuración de los 90, que ascendió a unos 74.000 despidos. Además, Volkswagen estaría estudiando también aplicar un tijeretazo del 15% en sus inversiones de capital para los próximos cinco años en pleno momento de transformación hacia el coche eléctrico.

El fin del modelo exportador tradicional

La vieja fórmula de diseñar los vehículos en Alemania, producirlos en suelo europeo y exportarlos al resto del mundo se ha topado de frente con una tormenta perfecta: una transición hacia el coche eléctrico mucho más lenta de lo esperado, unos costes energéticos y laborales asfixiantes en Europa, y una pérdida de terreno alarmante frente a rivales asiáticos hipercompetitivos, principalmente chinos.

El sector autos en Europa tiene importantes retos en los próximos años y algunos ya están tomando duras decisiones.

Las acciones de Volkswagen caen un 30% en este 2026.