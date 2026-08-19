Las acciones de Solaria convierten hoy en las más alcistas del Ibex 35, tras registrar un avance intradía del 3,2% en una sesión en la que el selectivo español, que pierde un 0,5%, cotiza con sesgo bajista por la tensión geopolítica y un petróleo que se acerca a los 92 dólares por barril. Que Solaria destaque con fuerza en un día de fondo flojo para el mercado no es casual: la compañía llega a esta sesión con varios frentes abiertos que explican por qué los compradores están tomando la delantera.

Un valor que venía de mínimos anuales

Para entender la subida de hoy hay que mirar primero hacia atrás. Solaria ha sido, con diferencia, uno de los valores más castigados del Ibex 35 en los últimos meses. Desde los 24,47 euros que marcó el 26 de mayo, las acciones de Solaria llegaron a perder más de un 35% de su valor hasta rondar los 15,8 euros a comienzos de agosto, tocando mínimos del año y convirtiéndose en la cotizada del selectivo con más posiciones bajistas abiertas.

Hasta seis fondos bajistas (Parvus Asset Management, Marchant, AHL Partners, JPMorgan Asset Management, Capital Fund Management y BlackRock Advisors) sostienen posiciones cortas conjuntas superiores a los 107 millones de euros, equivalentes a más del 5% del capital social de la compañía.

Ese elevado volumen de cortos es precisamente uno de los ingredientes que puede amplificar cualquier rebote: cuando el precio empieza a subir, los bajistas se ven obligados a recomprar acciones para cerrar sus posiciones, lo que añade presión compradora adicional. Solaria ya ha protagonizado varios episodios de este tipo (los llamados short squeeze) en 2024 y 2025, con subidas fulgurantes cuando el valor rompía un nivel técnico clave.

Solaria consigue el permiso ambiental para 175 MW eólicos

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico formuló esta semana la declaración de impacto ambiental favorable para dos nuevos parques eólicos de Solaria en Burgos —Maira Delta (70 MW) y Maira Gamma (105 MW)—, que suman 175 MW y se integrarán en su complejo híbrido de Garoña junto a las plantas fotovoltaicas ya existentes (unos 595 MWp) y a sistemas de almacenamiento con 780 MWh de capacidad

Parte de esa producción está ligada al acuerdo de compraventa de energía (PPA) que Solaria mantiene con Repsol, el primero de la compañía asociado a generación eólica, y refuerza la estrategia de diversificación de Solaria hacia la hibridación solar-eólica-baterías, más allá de su tradicional negocio fotovoltaico y de su reciente apuesta por los centros de datos.

Morgan Stanley recorta el precio objetivo para las acciones de Solaria

A principios de esta semana Morgan Stanley recortó su precio objetivo para las acciones de Solaria, pero con la nota positiva de que aún sigue viendo recorrido al alza. La rebaja del banco americano sobre Solaria la sitúa en los 19 euros por acción, desde los 21 euros anteriores. A pesar del recorte, ese objetivo implicaba todavía un potencial alcista del 11,5% sobre el precio actual. Ese contraste (un mercado con más del 5% del capital apostado a la baja frente a un consenso de analistas que sigue viendo potencial alcista en el valor) es exactamente el tipo de divergencia que suele desencadenar rebotes bruscos cuando el sentimiento empieza a girar.

El fondo: Los resultados de Solaria son sólidos

Más allá del ruido de corto plazo, el argumento fundamental de los alcistas es que el negocio de Solaria no se ha resentido tanto como reflejaba su cotización. En el primer trimestre de 2026 la compañía disparó su EBITDA un 53% (hasta 113,2 millones de euros) y su beneficio neto un 50% (hasta 80,4 millones), pese a la caída de los precios de la electricidad capturados, gracias al impulso de sus nuevas plantas y a sus acuerdos con Merlin Properties para el desarrollo de centros de datos. La compañía no presentará sus cuentas del primer semestre hasta comienzos de octubre, por lo que el mercado aún ve lejos los próximos resultados corporativos.

Fuente: Plataforma de XTB

Desde el punto de vista del análisis técnico, las acciones de Solaria llevaban varias sesiones apoyándose en la zona de los 15,7 - 16 euros por acción, un nivel donde permanecía abierto un hueco alcista. Evitar cierres por debajo de ese soporte ha sido clave para poder iniciar el rally de hoy. Con los 17 euros por acción actuales, el valor se aproxima a la siguiente zona de resistencia (los 18,2 euros), con el consiguiente efecto de cierre de cortos añadido. En el acumulado del 2026, las acciones de Solaria cotizan un 5,5% a la baja con respecto a su nivel de inicio de año.

¿Cómo comprar acciones de Solaria?

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