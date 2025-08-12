Repsol sube con fuerza y roza los 13,5 € por acción

Las acciones de Repsol arrancan la jornada con una subida superior al 1,5%, alcanzando los 13,42 euros, en lo que supone uno de sus niveles más altos de los últimos meses. El repunte se produce en un contexto de optimismo generalizado en el sector energético europeo, impulsado por la subida de los precios de la electricidad y la estabilidad en los mercados de materias primas.

La petrolera española ha sido respaldada por sus sólidos resultados del segundo trimestre, donde destacó el buen comportamiento de su negocio de exploración y producción, con aportaciones clave desde Reino Unido, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Además, su división comercial sigue creciendo: las ventas de combustibles para transporte aumentaron un 16% interanual, y los clientes digitales ya superan los 2,8 millones, consolidando a Repsol como el cuarto operador eléctrico en España.

Los analistas valoran positivamente la capacidad de la compañía para generar flujo de caja operativo, estimado en 3.000 millones de euros para 2025, y su compromiso con la retribución al accionista, que incluye la amortización de 350 millones en acciones propias antes de fin de año.

La subida de hoy refuerza la tendencia alcista que Repsol ha mantenido en las últimas semanas, con una revalorización cercana al 4% en el último mes y más del 15% en lo que va de año. En un entorno de transición energética y volatilidad geopolítica, la compañía se consolida como uno de los valores defensivos más sólidos del Ibex 35.