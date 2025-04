Resultados de BlackRock por debajo de lo esperado 📊

BlackRock (BLK.US) ha anunciado sus resultados del primer trimestre de 2025, que se han situado ligeramente por debajo de las expectativas. Estos resultados a煤n no incluyen el p谩nico del mercado surgido tras el "D铆a de la Liberaci贸n" de Trump, pero ya reflejan una mayor incertidumbre de los inversores, lo que se traduce en entradas netas inferiores a las esperadas. No obstante, el fondo bati贸 otro r茅cord en activos bajo gesti贸n, alcanzando los 11,58 billones de d贸lares al cierre del primer trimestre de 2025, un 11% m谩s interanual. Las operaciones previas al mercado indican una apertura ligeramente positiva para las acciones de BlackRock (aproximadamente un 0,7% por encima del cierre de ayer), aunque esto no se debe tanto a una buena recepci贸n de los resultados por parte de los inversores como a la anticipaci贸n con la que se descuenta la posible debilidad derivada de las fuertes ca铆das de la 煤ltima semana. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Precio de las acciones de BlackRock

Fuente: xStation BlackRock report贸 resultados por debajo de las expectativas en casi todas las m茅tricas financieras clave. Si bien los ingresos de la compa帽铆a fueron de 5,28 mil millones de $, cerca de los 5,3 mil millones de $ estimados, sus entradas netas ascendieron a 84,17 mil millones de $, casi 12 mil millones de $ menos que la estimaci贸n de consenso. Las salidas netas institucionales de 37,18 mil millones de $ indican un ligero deterioro en la confianza de los clientes profesionales. Se observa una fuerte ca铆da en los ingresos en el segmento de comisiones por rendimiento, aunque, dadas las significativas ca铆das en el mercado estadounidense desde principios de a帽o y un trimestre en m铆nimos hist贸ricos, esto no deber铆a sorprender. El margen operativo de la compa帽铆a fue del 32,2%, casi 4 puntos porcentuales por debajo de la expectativa de consenso. Un aspecto positivo de los resultados es el BPA ajustado, que se situ贸 en 11,30$, m谩s de 1$ por encima de la estimaci贸n de consenso.

