Resultados mixtos del sector minorista: Target y Lowe's publican resultados

Antes del inicio de la sesión del miércoles en Wall Street, dos gigantes minoristas estadounidenses, Target y Lowe, publicaron sus resultados trimestrales. A pesar de pertenecer al mismo sector, ambas compañías presentan resultados y perspectivas completamente diferentes, lo cual resulta bastante interesante considerando la situación del consumidor estadounidense.

Los resultados del sector minorista son significativos no solo para los inversores individuales, sino que también pueden proporcionar información clave sobre la situación de la economía estadounidense. Esto cobra especial importancia en el contexto de un mercado laboral más restrictivo y las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.



Cotización de Target (TGT.US)

A pesar de los buenos resultados del segundo trimestre, la caída de las ventas de la cadena minorista estadounidense decepcionó a los inversores, lo que provocó que las acciones de la compañía cayeran un 10 % en la preapertura del mercado. Actualmente, tras la apertura del mercado, las acciones han bajado aproximadamente un 8 %.

Resultados de la empresa:

BPA : $2,05, esperado $2,03

Ingresos : 25.210 millones de dólares en comparación con los 24.930 millones de dólares esperados

Las ventas comparables disminuyeron un 3,8% interanual, mientras que las ventas en tienda cayeron un 5,7%.

Las ventas de comercio electrónico aumentaron un 4,7%, lo que es relativamente bajo en comparación con los competidores.

El margen bruto de la compañía disminuyó al 29%, mientras que el margen operativo cayó al 5,2%.

Hace un año, el BPA fue de 2,57 y los ingresos de 25.450 millones de dólares. Las ventas, en comparación con el mismo período del año anterior, cayeron un 1 %.

Fuente: Bloomberg Finance Lp

Una clara ventaja para los inversores de valor son los bajos ratios de valoración de la empresa.

El PER se sitúa ahora ligeramente por encima de 13, el PER es de 0,5 y sigue bajando. Sin embargo, se concluye que, si la empresa no mejora sus resultados, estas valoraciones dejarán de ser bajas, sino que reflejarán la nueva realidad de la empresa.

El nuevo director ejecutivo, Michael Fiddelke, pretende evitar esto. Michael Fiddelke, director de operaciones y con 20 años de experiencia en Target, sustituirá a Brian Cornell, quien fuera su director ejecutivo durante muchos años, el 1 de febrero de 2026. Cornell asumirá la presidencia del consejo de administración. A pesar de la amplia experiencia de Fiddelke, el mercado reaccionó negativamente. El cambio de director ejecutivo se produce en un período difícil para Target. La compañía atraviesa su undécimo trimestre consecutivo con estancamiento o descenso de las ventas, con una caída del 2,8% en las ventas del primer trimestre de 2025, y la previsión para todo el año se mantiene en torno a una caída de un solo dígito. Las causas son la fuerte competencia en el mercado minorista, la desaceleración del gasto de los consumidores, el impacto de los aranceles y las controversias tras la retirada de Target de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, lo que provocó un boicot en redes sociales y una disminución de las visitas a las tiendas.

Considerando el desplome del precio de las acciones tras estos anuncios, el mercado no cree en las garantías de la compañía sobre la naturaleza temporal de sus problemas.



LOWE (LOW.US)

Lowe, un competidor especializado en el sector de la reforma de viviendas, obtuvo un rendimiento mucho mejor que Target. La empresa superó prácticamente todas las expectativas y ofreció a los inversores la perspectiva de un mayor crecimiento.

EPS: $4,33 en comparación con los $4,23 esperados

Ingresos: 23.970 millones de dólares, en línea con las expectativas.

Las ventas aumentaron más del 1% en comparación con el mismo período del año pasado, pero esta cifra está por debajo de las expectativas del mercado del 1,3%.

Las ventas online aumentaron un 6%

El margen bruto aumentó al 33,8%

Un problema podría ser la caída del 9% en los ingresos netos en comparación con el año pasado.

Uno de los últimos éxitos de la compañía incluye la reciente adquisición de "Foundation Building Materials". Esta operación busca fortalecer la presencia de la compañía en el mercado profesional. FBM aporta 40.000 clientes a Lowe. El éxito también se debe a su enfoque en las ventas en línea. Esta es una de las razones por las que la compañía está teniendo un excelente desempeño en medio de resultados dispares en el sector minorista.

La compañía también destaca la reducción de los costos hipotecarios, que se espera impulse las ventas.

Los inversores están satisfechos con las decisiones de la compañía, con un aumento del 16% en el precio de las acciones solo este mes. Hoy mismo, antes de la apertura del mercado, la compañía ha subido casi un 3%. Un dividendo del 4% contribuye al optimismo.

Fuente: Bloomberg Finance Lp

Actualmente, dos representantes del sector minorista presentan dos enfoques de inversión fundamentalmente diferentes. Target es una opción habitual para los inversores de valor, mientras que Lowe promete mayor expansión y crecimiento.

Fuente: Bloomberg Finance Lp

A día de hoy, el mercado claramente favorece el enfoque de Lowe.