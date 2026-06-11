Resultados récord, caída histórica: ¿qué está pasando con Oracle?

- Oracle firma un Q4 espectacular, pero el mercado castiga el coste de la expansión en IA
- El capex se dispara un 162%
- Aun así, la guía es alcista
- Técnicamente, la acción rompe soportes clave
- Oracle firma un Q4 espectacular, pero el mercado castiga el coste de la expansión en IA
- El capex se dispara un 162%
- Aun así, la guía es alcista
- Técnicamente, la acción rompe soportes clave
Oracle presentó unos resultados extraordinarios en su cuarto trimestre fiscal de 2026, superando con holgura las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios.
Sin embargo, la celebración duró poco.
A pesar del fuerte crecimiento en la nube y de un backlog gigantesco, las acciones se desplomaron un 10% en el after-hours cuando los inversores digirieron la magnitud del capital que Oracle planea levantar para financiar sus ambiciones en inteligencia artificial.
Las cifras: un Q4 muy por encima de lo esperado
El negocio principal de Oracle está funcionando a pleno rendimiento, impulsado por su transición desde software on‑premise hacia infraestructura en la nube.
Comparación con el consenso de LSEG:
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EPS ajustado: 2,03 USD vs. 1,96 USD esperados (+20% YoY)
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Ingresos totales: 19.180 millones USD vs. 19.100 millones esperados (+21% YoY)
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Ingresos de Cloud Infrastructure (IaaS): 5.800 millones USD (+93%)
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RPO (Remaining Performance Obligations): 638.000 millones USD vs. 595.670 millones esperados (+363%)
El factor clave: OpenAI. Según Bank of America, más del 50% del gigantesco backlog de Oracle proviene de contratos vinculados a OpenAI, donde los clientes prepagaron o aportaron sus propios GPUs.
El gasto en IA que provocó la caída del 10%
Si los resultados fueron tan buenos, ¿por qué cayó la acción?
Por el precio de mantenerse competitivo en la carrera armamentística de la IA.
Construir centros de datos capaces de soportar cargas modernas requiere un volumen de capital sin precedentes, y Oracle está financiando esta expansión de forma agresiva.
Los puntos que inquietaron al mercado:
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Nuevos planes de financiación: Oracle anunció que planea recaudar 40.000 millones USD mediante deuda y emisión de acciones, incluyendo una nueva venta de acciones por 20.000 millones USD.
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Carga de deuda reciente: Esto se suma a los 43.000 millones USD en deuda y 5.000 millones USD en equity levantados en el ejercicio fiscal 2026.
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Flujo de caja libre negativo: -23.700 millones USD en 2026, con capex disparándose un 162% hasta 55.700 millones USD.
Oracle señala que 75.000 millones USD en prepagos de clientes y hardware aportado por ellos compensarán parte del coste de construcción, pero la perspectiva inmediata de dilución y más deuda generó dudas sobre si la demanda de IA a corto plazo justificará semejante gasto.
Mirando hacia adelante: previsiones al alza y centros de datos de gigavatios
A pesar de la reacción negativa del mercado, la dirección de Oracle se mantiene extremadamente optimista, elevando incluso sus previsiones de beneficios para el próximo año.
El CEO Clay Magouyrk afirmó que la compañía planea poner en línea casi un gigavatio de capacidad computacional solo en este trimestre, equivalente a toda su capacidad instalada en el ejercicio 2026.
Guía actualizada:
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Crecimiento de ingresos Q1 FY2027: +27% a +29% YoY
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EPS ajustado Q1 FY2027: 1,72–1,76 USD (vs. 1,68 USD esperados)
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EPS FY2027: 8,05 USD (vs. 8,01 USD del consenso)
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Ingresos FY2027: 90.000 millones USD (reafirmados)
Oracle está apostando todo por un futuro impulsado por la IA, con especial foco en sistemas de IA para salud y centros de datos ecológicos alimentados por energía limpia. La demanda operativa existe; ahora Oracle debe demostrar a Wall Street que su capex bruto de 70.000 millones USD para 2027 generará los márgenes que el mercado exige.
Gráfico de Oracle
La acción enfrenta un fuerte impulso bajista. Tras tocar máximos cerca de 249,37 USD, cerró en 200,73 USD, apoyándose en la EMA de 30 días. Sin embargo, la caída en el premarket hacia 180 USD rompe este soporte y perfora la EMA100 (185,97 USD).
Este gap down amenaza directamente el retroceso de Fibonacci del 61,8% (178,99 USD). Si el nivel psicológico de 180 USD no se mantiene, el siguiente soporte estructural importante se sitúa en 168,28 USD. El RSI (49,2) sigue neutral, pero acelerando a la baja.
Fuente: xStation5
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