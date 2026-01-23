Resumen de la mañana : Los PMI marcan la sesión en Europa

La semana termina mayoritariamente en rojo en los mercados europeos. El Cac 40 baja un 0,3%, el Ibex 35 desciende un 0,4% y el FTSE MIB italiano registra una caída del 0,5%. Por su parte, el Dax 40 cotiza totalmente plano. Hoy, se han publicado una serie de importantes lecturas económicas en Europa, con las principales economías del continente presentando sus PMI. Francia : La actividad del sector privado cayó en enero, con el PMI compuesto descendiendo a 48,6 puntos, principalmente debido a la debilidad del sector servicios (47,9), aunque la producción industrial subió a 51 y la confianza empresarial alcanzó su nivel más alto en 16 meses. Cabe destacar que el gobierno francés acaba de superar una moción de censura sobre el presupuesto de 2026, y el primer ministro planea impulsar la reforma del gasto invocando el Artículo 49.3 de la Constitución.

