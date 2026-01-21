Resumen de la mañana: Wall Street y Europa pierden terreno; los mercados esperan a Trump en Davos🛣️

La sesión europea es relativamente débil, y las primeras señales de recuperación se desvanecen rápidamente. El DAX alemán baja un 0,95%, el CAC40 francés un 0,33% y el FTSE100 británico un 0,2%. Esta debilidad también afecta a los mercados de Polonia, donde el índice clave WIG20 baja un 1,33%, lo que lo convierte en el líder en pérdidas del Viejo Continente. Mapa de calor de divisas Mapa de calor de la volatilidad actual del mercado de divisas. Fuente: xStation Puntos clave de la sesión de hoy Las acciones de Danone se desplomaron un 5% después de que la fórmula infantil Dumex Dulac 1 fuera retirada del mercado de Singapur debido a la presencia de la toxina cereulida en el aceite ARA. Esta es la mayor caída en un día en seis años, agravada por la preocupación por la reputación de la empresa en el sector de la nutrición.

Barry Callebaut está subiendo tras el nombramiento de Hein Schumacher (exdirector ejecutivo de Unilever) como director de la empresa, el mayor proveedor de cacao del mundo. Se espera que el nuevo líder ayude a la empresa a salir de la crisis del mercado del cacao.

Burberry sube un 5,3% gracias a unos resultados de ventas mejores de lo esperado durante la temporada navideña. Esto demuestra la resiliencia de la cadena de lujo a pesar de la presión sobre el sector.

El tema principal de la jornada de hoy es el discurso del presidente estadounidense Donald Trump en la conferencia en el balneario suizo de Davos (14:30).

Bitcoin se mantiene en consolidación tras una corrección de más del 30% en el cuarto trimestre, con la aversión al riesgo y la correlación con el mercado bursátil limitando su potencial alcista. En este sentido, la atención se ha centrado en Davos, donde la regulación de las criptomonedas en EE. UU. (Ley CLARITY) es objeto de un intenso debate.

La inflación en el Reino Unido se aceleró por primera vez en cinco meses, alcanzando el 3,4% interanual en diciembre, frente al 3,2% de noviembre, ligeramente por encima de las previsiones de los economistas (3,3%). El aumento de los precios se debió principalmente a un aumento del impuesto especial al tabaco y al aumento de las tarifas aéreas.

La libra esterlina y el dólar estadounidense experimentan caídas.

El gas natural subió un 22% hoy en medio de la continua ola de frío en EE. UU. Los datos meteorológicos actualizados de ayer confirman la tendencia al alza que ya se indicó el lunes.

El petróleo también está recuperando terreno, con el WTI subiendo un 1,5%. En este sentido, los inversores estarán atentos a los datos del API, que se publicarán esta tarde y que proporcionarán pistas sobre la evolución de los inventarios de petróleo en EE. UU. durante la última semana.

El oro continúa con un buen rendimiento. El contrato de oro subió un 2,2% hoy debido a las renovadas preocupaciones geopolíticas.

El bitcoin se está consolidando y se mantiene por debajo de las 89.000 libras.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.