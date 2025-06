Resumen de la semana: ¿A las puertas de un conflicto global?

Nueva semana marcada por la tensión en Oriente Medio. Los ataques entre Irán e Israel, han continuado durante los últimos días, mientras Donald Trump debate si entrar o no en la guerra. De momento, el presidente de EEUU, ha pospuesto dos semanas su decisión, calmando en cierta medida a las bolsas mundiales. Tal vez el TACO trade, la frase acuñada para sugerir que el presidente Donald Trump siempre se acobarda, no se aplique sólo a los aranceles. Mientras que en el corto plazo la volatilidad debería aumentar y los números rojos pueden ser la tónica habitual de los mercados, la historia ha demostrado que los eventos geopolíticos de estas características se han acabado convirtiendo en grandes oportunidades de inversión. Movimientos en el Ibex 35 Bajo estas circunstancias el Ibex 35 termina cotizando sin un rumbo claro. La banca ha sufrido una montaña rusa a lo largo de la semana. Por un lado, debido a su comportamiento cíclido se ha visto lastrada por las consecuencias económicas que puede tener el conflicto. Sin embargo, la subida en el precio del petróleo genera una expectativa de una mayor inflación, limitando los futuros recortes de tipos por parte de los bancos centrales. Las utilities, también cierran estos días con signo dispar. Redeia sobresale en las subidas gracias a que el gobierno ha distribuido las responsabilidades del reciente apagón, señalando principalmente a Iberdrola y Endesa, lo que ha favorecido la imagen de la compañía ante los inversores, incentivando su regreso al valor. En cualquier caso, un escenario de volatilidad y subidas en el precio de las materias primas energéticas, puede impulsar al alza el precio de las utilities, que podrían convertirse en el sector estrella en el segundo semestre del año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el lado bajista del selectivo nacional encontramos a las empresas ligadas al turismo y a Indra, que sufre fuertes correcciones tras el rechazo de Pedro Sánchez de aumentar el gasto en defensa hasta los niveles que solicita la OTAN. La FED ante un posible cambio de rumbo A nivel económico, la semana ha estado protagonizada por las reuniones de los bancos centrales. Entre todos ellos, destaca la FED, que ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios, proyectando un escenario que se va acercando a un ciclo de estanflación, lo que podríamos denominar como una estanflación light, que empieza a ser preocupante, mientras se siguen esperando dos recortes de tipos a lo largo del año, escenario sobre el que no estamos de acuerdo. De hecho, nos cuesta pensar que la FED pueda recortar tipos a lo largo del año, aunque esperamos que a partir de septiembre el empleo empiece a dar síntomas de gran debilidad. Uno de los eventos que marcará esta posibilidad será el comportamiento del petróleo, y del gas, que suben con fuerza en los últimos días ante el riesgo del bloqueo del Estrecho de Ormuz, la arteria del comercio energético y el ataque a las instalaciones petroleras de Arabia y de Irak, escenario que en caso de entrar EEUU en guerra creemos como el más probable, y que impulsaría los precio del petróleo por encima de los 100 dólares el barril. El barril de petróleo amenaza a los mercados De momento el barril se acerca poco a poco al nivel de los 80 dólares. Cuanto más tiempo permanezca el precio en estos niveles, mayores serán las preocupaciones sobre los riesgos tanto para el crecimiento económico como para la inflación, especialmente a medida que las tensiones geopolíticas continúan impulsando la volatilidad en los mercados. Irán, según se informa, se está apresurando a exportar su petróleo al mundo, ya que imágenes satelitales muestran que los tanques de almacenamiento en la terminal de exportación de la isla Kharg están repletos de crudo. Al mismo tiempo, Irán ha estado incrementando sus exportaciones de crudo. Estos movimientos probablemente significan que Irán está dirigiendo más crudo a la instalación para asegurarse de poder enviar la mayor cantidad de petróleo posible al mercado global, antes de un posible bloqueo. La semana que viene conoceremos nuevas pistas sobre la situación económica mundial. Especialmente importante serán los datos de PMI en Europa, que nos ayudará a comprobar si Europa sigue sufriendo la incertidumbre de la guerra arancelaria. Además, en EEUU se publicará el PCE que creemos que podría sorprender al alza. En cualquier caso, estaremos atentos a la apertura del lunes, dado que el fin de semana puede ser muy largo, y las noticias sobre Oriente Medio acapararán la actualidad.



