El S&P 500 recupera 3 décimas tras el festivo 🟢

La renta variable estadounidense abre con optimismo tras el festivo del Juneteenth, minimizando tanto los riesgos geopolíticos como la reciente declaración de la Fed, que apunta a una postura más restrictiva y previsiones macroeconómicas más débiles. Todos los índices estadounidenses cotizan en positivo, con el Russell 2000 liderando el ascenso (+0,5%). El S&P 500 y el Dow Jones suben un 0,3%. Wall Street se beneficia de las señales del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, de que el banco central podría comenzar a recortar los tipos de interés ya en julio, citando que la inflación y el crecimiento se sitúan actualmente cerca de los objetivos de la Fed. En una entrevista con la CNBC, Waller afirmó que los tipos se encuentran actualmente entre 1,25 y 1,5 puntos porcentuales por encima del nivel neutral y podrían reducirse sin riesgo de sobrecalentamiento. Considera que el impacto inflacionario de los nuevos aranceles del presidente Trump probablemente sea temporal y enfatizó la flexibilidad si las condiciones se deterioran, como por ejemplo, debido a las tensiones en Oriente Medio. Los comentarios de Waller se producen después de que la Fed mantuviera estables los tipos de interés por cuarta reunión consecutiva, con un comité dividido: siete miembros no prevén recortes este año, mientras que la proyección mediana aún muestra dos recortes para finales de año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil  S&P 500 por sectores Fuente : Bloomberg Finance LP Noticias corporativas del S&P500 Las acciones de Accenture (ACN.US) cayeron un 7,2% tras publicar resultados dispares del tercer trimestre y unas previsiones de ingresos cautelosas para el año. Los ingresos del tercer trimestre superaron ligeramente las expectativas (17.700 millones de dólares frente a los 17.320 millones de dólares estimados), pero las reservas cayeron un 6,6% interanual.

Las acciones de Capricor Therapeutics (CAPR) se desplomaron un 20% tras la noticia de que Nicole Verdun, funcionaria clave de la FDA que supervisaba la aprobación del medicamento de Capricor, fue suspendida de empleo.

Las acciones de GMS Inc. (GMS.US) subieron un 30% tras el optimismo generado por el informe de una posible oferta de adquisición de 5.000 millones de dólares por parte de Home Depot. Si la oferta se materializa, podría ser la mayor subida de precio registrada por GMS.

Las acciones de Circle Internet Group (CIG.US) subieron un 15%, tras un repunte del 34% el día anterior, tras la aprobación por parte del Senado estadounidense de un proyecto de ley para regular las criptomonedas estables. La acción ha subido más del 540% desde su precio de salida a bolsa.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.