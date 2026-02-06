Resumen de la semana: del ‘todo vale’ al sálvese quien pueda en los mercados

Europa y EE. UU. marcan el pulso: presión en bancos y valores concretos en el Ibex, resultados mixtos en Wall Street y fuerte volatilidad en Bitcoin y metales, mientras el mercado sigue pendiente de los tipos y del impacto de la IA.

Los mercados financieros atraviesan una fase de tensión prolongada en las últimas sesiones, reflejo de un cambio claro en el sentimiento. Activos que habían sido los grandes favoritos del panorama financiero —como el oro, la plata, el bitcoin o las compañías tecnológicas— han sufrido correcciones significativas, favoreciendo una rotación hacia sectores más defensivos. A diferencia de otros episodios, no existe una causa única. No se trata de un shock puntual como el vivido en abril, cuando la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump desató una espiral de temor, sino de un goteo constante de noticias que ha ido alimentando la incertidumbre. Entre los factores que han pesado sobre el ánimo del mercado destacan el elevado apalancamiento de los inversores, las altas valoraciones y la irrupción de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, capaces de transformar, y amenazar amplios sectores económicos.

Los pronósticos alcistas se basaban en la expectativa de que el auge de la IA continuaría, que la economía, sorprendentemente resiliente, seguiría impulsando los resultados corporativos y que la Reserva Federal reduciría los tipos de interés. Esa perspectiva se mantiene en gran medida, como lo demuestran los sólidos informes de resultados que se han publicado en las últimas semanas, y unos datos de empleo que vuelven a alimentar la expectativa de futuros recortes de tipos, que se convierte ahora en la esperanza de los alcistas.

El Ibex 35 sufre por el lastre de los bancos

En este contexto, el Ibex 35 tampoco ha sido inmune a las ventas, perdiendo el nivel de los 18.000 puntos, especialmente lastrado por el comportamiento del sector bancario.

Santander ha cedido terreno tras anunciar la adquisición del banco estadounidense Western Bank, una operación que implica una ampliación de capital. Vemos normal la caída por la magnitud de la operación, aunque creemos que es positiva y ayudará a Santander a seguir concentrándose en mercados con potencial a medio y largo plazo y seguridad jurídica. Además, pagará el 35% de la operación con acciones propias, que cotizan a múltiplos muy elevados y es probable que con cierta sobrevaloración. Dicho esto, pensamos que es más adecuado buscar adquisiciones o pagar dividendos, en lugar de ejecutar grandes planes de recompras de acciones.

BBVA ha visto presionadas sus cifras por la debilidad de las divisas emergentes. Consideramos que la cifra de beneficios es sólida y de calidad. Sin embargo, tenemos que señalar el aumento de las provisiones por mercados como Turquía y México, lo que nos hará estar muy atentos en los próximos trimestres. Las perspectivas para el 2026 nos parecen sanas y razonables, con crecimiento ligero tanto en España como en México. Los riesgos que vemos son la ralentización económica en México y la amenaza arancelaria de Trump, mientras que en España vemos una alta propensión del sector a entrar en una guerra de tipos en el mercado hipotecario, lo que puede lastrar considerablemente el margen.

Mientras que Sabadell ha sido el peor valor del sector en el último trimestre, además de comunicar cambios en su dirección, síntoma de que la estrategia seguida no estaba satisfaciendo al consejo. Pensamos que la entidad puede sufrir la venta de TSB, ya que servía como amortiguador de los movimientos en España y aportaba diversificación geográfica. En cualquier caso, en otras entidades hemos visto un comportamiento positivo en España y Sabadell ha mostrado más dificultades para ello. Pensamos que el mercado será muy exigente con Sabadell, ya que el argumento de rechazar la OPA era que la entidad tendría un mejor comportamiento que con BBVA, cosa que de momento está lejos de cumplirse. Ya son dos presentaciones de resultados con desplomes del 4% y la sangría puede continuar. De hecho, creemos que la recompra de acciones a estos múltiplos no es una asignación de capital adecuada, y sería más conveniente reinvertirlo en otras áreas de negocio o repartirlo en dividendos.

A estos movimientos bajistas en los bancos, se suma el castigo sufrido por Indra, penalizada por las dudas que genera la posible compra de la compañía de Escribano. Ante este escenario, el mercado puede estar interpretando que existe una inestabilidad en el gobierno corporativo de la firma, así como una falta de claridad estratégica y un elevado riesgo político. El resultado es una venta acelerada de posiciones.

En el sentido opuesto encontramos que el sector siderúrgico europeo atraviesa un punto de inflexión. Tras años de debilidad, marcada por cambios estructurales, exceso de capacidad global y presión competitiva, los valores del acero están mostrando señales claras de recuperación.

Este optimismo, que ya venía gestándose desde comienzos de año, se ha intensificado tras los resultados de ArcelorMittal. La compañía ofreció un mensaje positivo sobre la evolución del sector, destacando un posible crecimiento del 2% fuera de China, lo que ha reforzado la confianza de los inversores. Además, el mercado ha reaccionado favorablemente a las nuevas medidas de protección comercial anunciadas por Bruselas

Protagonismo de resultados en Europa y EEUU

En Europa, el protagonismo ha recaído en los resultados empresariales y la reunión del BCE. El organismo presidido por Christine Lagarde, ha decidido mantener los tipos sin cambios, como se esperaba por quinta reunión consecutiva, reiterando que el banco central está en un buen lugar respecto a las principales variables económicas, y restó importancia a la apreciación del euro, aunque dijo que el BCE está "vigilando de cerca" la evolución del tipo de cambio. Aunque el mercado descuenta que no habrá más movimientos a lo largo del año, pensamos que podríamos ver un nuevo recorte de tipos de 25 puntos básicos que sirva para impulsar la débil actividad económica.

A nivel corporativo, las acciones de las empresas de automóviles caen principalmente por el fuerte ajuste que están haciendo en sus estrategias de vehículos eléctricos, después de que la demanda creciera mucho más lento de lo esperado. En particular, compañías como Stellantis cuyas acciones bajan hoy un 27% anunciaron cargos extraordinarios millonarios por la cancelación de modelos eléctricos, cambios en inversiones en baterías y costes de reestructuración, lo que impacta negativamente en sus resultados y en la confianza de los inversores. A esto se suma un contexto más desafiante, con menores incentivos gubernamentales, presión de marcas chinas, costes elevados y un entorno macroeconómico que obliga a priorizar rentabilidad sobre crecimiento, generando ventas generalizadas en el sector.

Mientras que en el caso de Novo Nordisk sus acciones se desplomaron después de que el director ejecutivo confirmara el jueves en una conferencia telefónica sobre resultados con analistas financieros que las ventas podrían caer hasta un 13 % este año ante la alta competencia en EEUU.

En Wall Street, las acciones de Amazon han publicado algunos datos que los mercados no habían pedido. El agresivo pronóstico de gasto de la compañía contradijo la aversión al riesgo predominante y plantea de nuevo la pregunta de si el sector de la inteligencia artificial seguirá el mismo camino que la burbuja puntocom.

Después de que los inversores castigaran la previsión de gasto de capital de Alphabet de hasta 185 000 millones de dólares este año, Amazon la superó con su propia proyección de gasto de capital de 200 000 millones de dólares . Las protestas de que el gran gasto se justifica por el mayor crecimiento en su división de computación en la nube durante los últimos 13 trimestres parecían caer en saco roto, a juzgar por la reacción del mercado.

Lo que comenzó como una temporada de resultados tecnológicos mixta se ha convertido en una desbandada. El momento es delicado, aunque algunos recuerdan la máxima clásica: ser codicioso cuando otros sienten miedo.

Volatilidad en los activos alternativos

El precio del Bitcoin se ha desplomado en los últimos días, borrando toda la suba posterior a la victoria electoral de Donald Trump y volviendo a niveles no vistos desde fines de 2024, en un contexto de alta volatilidad y ventas masivas. La caída responde a una combinación de factores: menor liquidez global, salidas de capital de los ETF de Bitcoin, un entorno macroeconómico más adverso y un aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros. Además, el elevado apalancamiento acumulado en el mercado cripto amplificó el movimiento bajista mediante liquidaciones forzadas, mientras que la incertidumbre política y regulatoria reforzó la percepción de Bitcoin como un activo de riesgo más que como refugio de valor, debilitando el sentimiento inversor.

Respecto a los metales, la montaña rusa de volatilidad continúa. Plata y oro siguen a la baja desde el viernes pasado después de la fuerte liquidación debido a la nominación de Kevin Warsh en la FED. Consideramos que la volatilidad actual responde más a factores técnicos y de posicionamiento que a un deterioro real de los fundamentales que han impulsado el rally del oro. El aumento sostenido de la deuda pública, los déficits fiscales estructurales y la persistencia de riesgos geopolíticos refuerzan el papel del oro como activo de cobertura estratégica, más allá de movimientos especulativos de corto plazo.