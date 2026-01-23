Resumen de la semana: deuda geopolítica y el regreso del oro

La rotación sectorial continúa, con presión en sectores endeudados y protagonismo del oro y los valores cíclicos, mientras arrancan los resultados empresariales y el foco se mantiene en la política monetaria.

La geopolítica y la volatilidad vuelven a marcar el pulso de los mercados, aunque el trasfondo sigue siendo constructivo y los inversores optan por la cautela ante el ruido de corto plazo.

La situación geopolítica ha vuelto a copar los titulares de la semana. La volatilidad generada por las declaraciones de Donald Trump continúa provocando una auténtica montaña rusa en los mercados bursátiles, que se ha ido estabilizando con el paso de los días tras un tono más conciliador de lo esperado en su discurso en Davos. No obstante, al cierre de la semana estamos observando escasos movimientos en los mercados. Dada la proactividad del presidente en las últimas semanas, especialmente al cierre de los viernes, los inversores parecen esquivar la volatilidad asociada a las noticias del fin de semana y prefieren esperar a la apertura del lunes para posicionarse.

Los acontecimientos recientes vuelven a poner de manifiesto que invertir dejándose llevar por los grandes titulares del día suele ser una de las peores estrategias posibles, ya que puede desviar la atención del verdadero trasfondo del mercado, que continúa siendo positivo. Donde sí surgen mayores dudas es en torno a los rendimientos de la deuda en Japón, cuyos movimientos se han extendido a nivel global. El crecimiento insostenible de la deuda, los estímulos monetarios y los recortes de impuestos sin una reducción paralela del gasto están generando inquietud entre los inversores, que penalizan la divisa mientras el rendimiento de los bonos se dispara.

El Ibex 35 cierra plano

El Ibex 35 ha sufrido estas consecuencias. Los sectores más endeudados y con mayor rentabilidad por dividendo, como las utilities, han registrado fuertes correcciones a pesar de su carácter defensivo. A ello se suma que las compañías de energías renovables podrían ver incrementados sus costes debido a las subidas del precio de la plata.

En el resto de sectores destaca el inicio de la temporada de resultados. Bankinter ha sido la primera entidad en publicar sus cifras correspondientes al último trimestre del año. El banco ha alertado sobre la actual guerra hipotecaria, ofreciendo un pronóstico conservador para los próximos meses, lo que ha sido penalizado por los inversores. Esta estrategia, aunque limita el crecimiento a corto plazo, puede resultar beneficiosa a medio y largo plazo al contribuir a mantener controlados los niveles de morosidad y, por tanto, el perfil de riesgo. Por otro lado, la entidad ha visto cómo se estrechaban tanto el margen de clientes como el de intermediación, si bien ha logrado compensarlo parcialmente gracias al aumento del volumen de crédito, que ha impulsado el margen de intereses.

Las acciones de ArcelorMittal han liderado las subidas del Ibex 35 tras recibir una mejora de recomendación y ante la relajación de las tensiones comerciales. A ello se suma el anuncio de un aumento de precios en Europa tanto de la bobina laminada en caliente como de la bobina laminada en frío y galvanizada.

Puig recupera en 2026 el optimismo de los inversores. Las firmas de análisis han mejorado el tono sobre la compañía de lujo, elevando su precio objetivo. El sector, no obstante, atraviesa una fase de ralentización y, en el caso de Puig, el crecimiento del tercer trimestre de 2025 se situó en el 2,8% a tipo de cambio constante. Sin embargo, esta debilidad podría atribuirse en parte al desempeño de sus marcas, ya que L’Oréal señalaba en sus resultados que la línea de fragancias continuaba mostrando un comportamiento sólido. Por tanto, este menor crecimiento podría revertirse a medida que el gasto en lujo comience a recuperarse.

Indra ha sido otro de los valores protagonistas de la semana. La firma española cotiza con descensos en un contexto marcado por la situación geopolítica. Cada vez que las posturas entre Estados Unidos y Europa se distancian, la compañía se ve favorecida al incorporar en su cotización la expectativa de nuevos contratos destinados a reducir la dependencia regional, mientras que su precio retrocede cuando la retórica se suaviza.

Mapfre ha sido la principal damnificada de la semana tras el inicio de cobertura por parte de UBS con una recomendación de venta. La entidad señala que el múltiplo de prima al que cotiza la acción no refleja adecuadamente los obstáculos operativos que enfrenta la aseguradora. Se anticipan desafíos en el negocio de reaseguros y en el mercado brasileño, mientras que las continuas pérdidas en EMEA solo se ven parcialmente compensadas por las tendencias positivas en España. El foco se sitúa en Brasil, que representa el 25% del beneficio neto de Mapfre y donde la compañía obtiene un ROE superior al 27%. El mercado descuenta una normalización de este retorno, lo que reduciría la rentabilidad global del grupo.

En Estados Unidos continúa la gran rotación. Los índices de menor capitalización siguen liderando las subidas del año, mientras que las grandes tecnológicas muestran un comportamiento más débil. Los datos económicos continúan reflejando un sólido crecimiento de la economía, al que se sumarán en los próximos meses nuevos estímulos y los avances en productividad derivados de la inteligencia artificial. Sin embargo, los malos resultados de Intel, que ha recortado sus previsiones para el año, han afectado al ánimo de los inversores.

El dólar se encamina a su peor semana en siete meses, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se sitúa cerca de sus niveles más altos desde septiembre.

En Asia, el Banco de Japón mantuvo sin cambios su tasa de referencia y revisó al alza sus previsiones de inflación. Aunque el gobernador Kazuo Ueda sugirió que la inflación podría caer pronto por debajo del 2%, también dejó abierta la puerta a una subida anticipada de los tipos de interés. Japón se ha convertido en el gran experimento del contexto económico actual, y lo que ocurra allí podría anticipar dinámicas futuras en otras economías desarrolladas.

El oro a las puertas de los 5.000 dólares

En el mercado de materias primas, los metales preciosos retoman las subidas. Tras una semana especialmente turbulenta en los mercados, el oro continúa brillando y se encamina a su mejor semana desde 2020.

El metal ha reanudado su repunte a medida que el mensaje del Foro Económico Mundial de Davos se ha centrado en la necesidad de prepararse para un orden mundial menos estable. Entre el ruido geopolítico, los mensajes sobre un posible anuncio de un nuevo presidente de la Reserva Federal la próxima semana y las proyecciones de la Casa Blanca, que sitúan el crecimiento de la economía estadounidense entre el 4% y el 5% en términos reales —el doble de las previsiones de consenso—, aumenta la presión política para impulsar la economía mediante una bajada de tipos. Si la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal genera dudas, no ocurre lo mismo con la actuación de otros bancos centrales, que continúan incrementando sus compras de oro a un ritmo acelerado.

El crecimiento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar se consolidan así como algunos de los principales catalizadores de los máximos históricos del metal.

La próxima semana volverá a estar cargada de referencias. Aumentan las tensiones con Irán tras las declaraciones de Trump desde el Air Force One, afirmando que Estados Unidos tiene buques de guerra en camino hacia la región, mientras que la reunión de la Reserva Federal promete generar nuevos titulares.