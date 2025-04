Resumen de la semana: Donald Trump recula

Los mercados reciben un deseado balón de oxígeno por parte del presidente de EEUU que al menos esta semana parece querer acercarse un poco más a sus principales socios comerciales, incluida China, a la vez que se plantea mantener a Jerome Powell al frente de la FED, que parece ahora más dispuesta a recortar los tipos de interés. El Ibex supera ampliamente los 13.300 puntos El Ibex 35 junto con el resto de selectivos mundiales, consigue recuperar parte del terreno perdido en las últimas semanas, ante el cambio de retórica comercial, y las presentaciones de resultados, que de momento han sorprendido por su fortaleza. Este mayor optimismo se ha hecho notar en los sectores más cíclicos de la economía, como las materias primas, el consumo discrecional o los bancos que acaban la semana con subidas significativas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precisamente en este último grupo, Bankinter ha dado el pistoletazo de salida a las publicaciones de resultados en España. Los datos de la entidad han sido sólidos, gracias principalmente al aumento de comisiones. Además, Mapfre se ha disparado en el mercado gracias a sus buenas perspectivas de cara al futuro. Otra de las compañías con mayores subidas de la semana ha sido Puig, que recibe de manera satisfactoria los resultados de Loreal, que ha crecido más de lo esperado en el segmento de perfumes lo cual es una buena señal para la compañía catalana que presenta resultados la semana que viene. Entre las empresas más penalizadas encontramos a las utilities, que debido a su carácter defensivo, se han quedado rezagadas del impulso del mercado, y también han sufrido la subida en los bonos. Sin embargo, la empresa más penalizada es Indra. En un momento en el que se rumorea una posible fusión que podría ser una buena noticia, los inversores dudan por un factor fundamental, la empresa con la que se dice que hay intenciones de fusionarse es la empresa del propio presidente de la compañía, lo cual deja muchas dudas sobre el posible beneficio y el precio a pagar por dicho movimiento. Apple se muda a India En Wall Street dos gigantes como Tesla y Alphabet también han presentado sus cifras del trimestre recibiendo una gran acogida por parte de los analistas, consiguiendo fuertes subidas. Especialmente llamativo ha sido el caso de la compañías de vehículos eléctricos que ha sufrido una caída importante en las ventas, pero ha terminado con fuertes revalorizaciones al confirmar Elon Musk que en las próximas semanas dará un paso al lado de sus labores políticas. La próxima semana podría marcar el rumbo de los mercados a medio plazo debido a la gran cantidad de datos económicos y de presentaciones corporativas. Otra de las noticias de la semana ha sido el posible anuncio de Apple de mover toda su fabricación del iPhone de China a la India, para mitigar los riesgos relacionados con los aranceles y las tensiones geopolíticas.



Aunque la semana ha sido en general positiva para el dólar, la divisa estadounidense se encuentra en medio de una depreciación a largo plazo, mientras que la fuga de los activos estadounidenses podrían tener aún recorrido. Esta tendencia se podría mantener hasta que la Reserva Federal comience a recortar los tipos de interés, EEUU alcance un acuerdo comercial con China y el gasto del consumidor se mantenga resiliente. El tema del dólar débil favorece una mayor asignación de activos globales a materias primas, mercados emergentes y acciones internacionales, como la tecnología china y acciones europeas y japonesas. El oro se toma un respiro En materias primas la recuperación del dólar, ha lastrado el precio del petróleo, y el oro. El barril ha vuelto a descender a los 66 dólares a pesar del aproximamiento entre las dos principales potencias mundiales. En el caso del activo refugio por excelencia, su cotización ha descendido desde que tocó a principios de semana los 3.500 dólares, pero dada la incertidumbre actual, los riesgos inflacionarios, y la pérdida de credibilidad en EEUU creemos que es un parón necesario para coger fuerzas ante lo que viene por delante.

