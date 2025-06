Resumen de la semana: El MSCI World en máximos históricos

Los mercados financieros siguen su rumbo, uno que nadie consigue descifrar y en el que cada día ocurren eventos imprevisibles. Un ejemplo de ello ha sido la disputa entre el mayor multimillonario del mundo y el hombre con más poder en la tierra, Elon Musk y Donald Trump, anunciaron esta semana su divorcio, con fuertes acusaciones en ambas direcciones, que lastraron a las bolsas y en particular a las acciones de Tesla, que se han desplomado. Aún así, el índice de referencia a nivel mundial, el MSCI World cotiza con las subidas generalizadas de la sesión de hoy en sus máximos históricos. El Ibex 35 termina la semana al alza gracias al BCE El Ibex 35 termina la semana con tímidos avances, aunque ha conseguido mejorar en los últimos días. Por un lado, el BCE ha recortado los tipos por octava vez en el último año, lo cual debería ser positivo para sectores como el consumo discrecional, aunque los mercados parecen dudar sobre los siguientes pasos que dará Christine Lagarde. La presidenta del BCE ha adelantado que este podría ser el último movimiento en un tiempo, algo que ha ofrecido un impulso inesperado a las entidades bancarias. Los mercados que descontaban otro recorte antes del cierre de año e incluso dos recortes, han cambiado sus expectativas esperando ahora que no tengamos cambios en lo que queda de año. Sin embargo, no cambia mucho sea cual sea el siguiente paso del BCE para los ahorradores, que siguen viéndose penalizados por la caída en la rentabilidad de los productos de ahorro, y que tienen en las empresas con altos dividendos una alternativa atractiva. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las mayores subidas en el selectivo español de esta semana corresponden a Solaria, que ha acumulado unas sesiones vertiginosas en los últimos días. Los buenos resultados presentados, la recompra de acciones y el cierre de posiciones cortas han impulsado la cotización de la compañía de renovables. La acerera Acerinox, beneficiada de los aranceles al acero y aluminio debido a su presencia en suelo americano también ha visto una revalorización importantes de sus acciones, mientras que Grifols sigue acumulando noticias corporativas positivas al alinearse los objetivos de los fondos activistas con la actual dirección. En el lado opuesto encontramos a las utilities, que han sufrido la subida en la rentabilidad de los bonos debido a la situación global de fuertes emisiones, los datos macro y la rueda de prensa de Christine Lagarde. También se ha conocido que la economía de la zona del euro se expandió el doble de lo informado previamente en el primer trimestre del 2025, ya que países como Irlanda o Alemania vieron aumentar sus exportaciones en previsión de los aranceles comerciales estadounidenses. Los recortes de la FED cada vez más lejos No ha sido una semana fácil en EEUU, dado que además se han conocido algunos datos que empiezan a mostrar síntomas de debilidad económica en la primera potencia mundial a consecuencia de la guerra arancelaria, y que siguen lastrando la cotización del dólar. Aunque las nóminas no agrícolas del mes de mayo han superado las estimaciones del mercado, la revisión acumulada a la baja de 95.000 durante los dos meses anteriores la anula con creces. El desempleo se mantiene estable, el aumento de la nómina supera las estimaciones y los salarios por hora suben ligeramente, lo que pone en duda los futuros recortes de tipos de la FED. La probabilidad de un recorte de la Fed en septiembre se reduce a alrededor del 75%, después de que se estimara en un 100% a principios de esta semana. Las materias primas experimentan subidas moderadas, con excepción de la plata, que destaca con fuertes incrementos. El metal precioso se ve impulsado por la debilidad estructural del dólar, el aumento de las tensiones geopolíticas, los desafíos fiscales en EE. UU, el alto nivel del ratio con el oro y su creciente uso en industrias como la tecnología y las energías renovables. Semana que viene La semana que viene será el turno de la inflación, y las emisiones de deuda. El mercado de bonos nunca ha sido más poderoso, porque nunca hemos tenido tanta deuda, y es sin lugar a dudas el mayor riesgo al que se enfrenta la economía de todo el mundo en los próximos meses.



