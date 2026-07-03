Resumen de la semana: El rally cambia de manos

Mientras muchos inversores se preguntan si ha llegado el momento de reducir riesgo antes del verano, los mercados financieros siguen a lo suyo. Los principales índices mundiales han comenzado julio rompiendo máximos históricos y, una vez que la tensión geopolítica se ha reducido, los fundamentales vuelven a recuperar el protagonismo.

La próxima temporada de resultados será la gran prueba para unas bolsas que cotizan con valoraciones exigentes. El mercado necesitará comprobar que las enormes inversiones en inteligencia artificial siguen traduciéndose en mayores ingresos, beneficios y, sobre todo, márgenes empresariales.

Sin embargo, la principal conclusión de la semana, al igual que ocurrió en la anterior, ha sido otra. La siguiente fase del mercado probablemente no consistirá en abandonar la inteligencia artificial, sino en ampliar el número de ganadores. Los inversores empiezan a mirar más allá de las grandes tecnológicas para buscar oportunidades en aquellos sectores que pueden beneficiarse indirectamente de este ciclo de inversión.

El Ibex 35 amplía sus motores de crecimiento

El Ibex 35 está siendo uno de los principales beneficiados de esta rotación. Bancos, acereras, constructoras y compañías de defensa han liderado las subidas, permitiendo al índice español marcar nuevos máximos históricos. De cara al verano, el liderazgo podría empezar a ampliarse. La estabilización del conflicto en Oriente Medio reduce los riesgos para sectores especialmente castigados por el encarecimiento del petróleo, como el turismo, mientras que las utilities continúan ganando atractivo gracias al crecimiento estructural de la demanda eléctrica derivada de la expansión de los centros de datos y las elevadas temperaturas.

Indra también ha vuelto a situarse entre los valores más fuertes del Ibex 35, impulsada por las expectativas de nuevos contratos en defensa y por el fortalecimiento de sus alianzas estratégicas con grupos internacionales como Rheinmetall o General Dynamics. El mercado sigue descontando que el aumento del gasto militar en Europa y el desarrollo de grandes programas de modernización del Ejército español continúen impulsando su cartera de pedidos y refuercen sus perspectivas de crecimiento durante los próximos años.

Respecto al sector bancario mantenemos una visión algo más prudente. Las entidades se benefician de unos tipos de interés elevados cuando éstos responden a una economía fuerte y una elevada demanda de crédito. Sin embargo, el actual episodio inflacionista tiene un importante componente ligado a la energía y a las materias primas. Si los bancos centrales mantienen una política monetaria demasiado restrictiva, el riesgo es que termine deteriorándose el crecimiento económico, reduciendo la demanda de financiación, aumentando la morosidad y limitando el potencial adicional del sector tras las fuertes revalorizaciones de los últimos años.

Esto no implica un escenario negativo para el Ibex 35, sino un posible cambio en las compañías que lideren el mercado durante el tercer trimestre. Pensamos que sectores como el turismo, las utilities, las infraestructuras o determinadas compañías industriales podrían ir ganando protagonismo a medida que el mercado amplía el número de ganadores más allá del sector financiero.

La Reserva Federal vuelve a impulsar el apetito por el riesgo

Mientras tanto, los bancos centrales continúan siendo el otro gran foco de atención. Los datos de empleo publicados esta semana en Estados Unidos, más débiles de lo esperado, reducen la presión sobre la Reserva Federal para seguir endureciendo su política monetaria. En Europa, por el contrario, la moderación de la inflación vuelve a poner en duda la decisión del BCE de subir los tipos el pasado mes de junio. Si ambos escenarios se confirman, el verano podría seguir ofreciendo un entorno favorable para los activos de riesgo.

Aunque un deterioro del empleo no es positivo para la economía, los inversores interpretan que estos datos reducen la necesidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria más restrictiva. Tras el mensaje más moderado lanzado por su presidente y unas cifras de empleo inferiores a lo esperado, el mercado ha reducido la probabilidad de nuevas subidas de tipos durante los próximos meses. Los mercados descuentan ahora una probabilidad de menos del 20% de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal este mes, frente al 33% anterior a la publicación de los datos.

Este cambio de expectativas está impulsando a los activos sensibles a los tipos de interés. El descenso de la rentabilidad de los bonos y la debilidad del dólar están favoreciendo un nuevo avance de los metales preciosos e industriales, en un movimiento que refleja unas condiciones financieras algo más favorables para los mercados tras varias semanas marcadas por la incertidumbre monetaria.