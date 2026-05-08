La empresa que crece como una startup… pero pierde dinero como un gigante

-
El crecimiento del 112% en ingresos contrasta con una rentabilidad que se deteriora con rapidez y margina el modelo
-
La pérdida neta y el CAPEX disparado alimentan dudas sobre la sostenibilidad del sector neo‑cloud pese al backlog récord
-
La guía por debajo del consenso refuerza el temor a una monetización insuficiente incluso con clientes como Anthropic o Meta
-
El crecimiento del 112% en ingresos contrasta con una rentabilidad que se deteriora con rapidez y margina el modelo
-
La pérdida neta y el CAPEX disparado alimentan dudas sobre la sostenibilidad del sector neo‑cloud pese al backlog récord
-
La guía por debajo del consenso refuerza el temor a una monetización insuficiente incluso con clientes como Anthropic o Meta
CoreWeave es uno de los líderes del relativamente nuevo sector “neo‑cloud”, compañías que ofrecen servicios cloud con un enfoque muy centrado en soluciones de IA.
Una pregunta clave es hasta qué punto la palabra “líder” es realmente apropiada aquí, porque a pesar del impresionante crecimiento de ingresos y de las valoraciones, la estrategia de crecimiento de la mayoría de empresas de este sector plantea serias dudas sobre su sostenibilidad. Estas dudas quedaron reflejadas en la última presentación de resultados de la compañía, tras la cual la acción cayó más de un 6% en el pre‑market.
Métricas financieras
-
Los ingresos registraron un fenomenal aumento del 112% interanual, alcanzando los 2.080 millones USD.
-
La parte baja de la cuenta de resultados es peor: el BPA (pérdida) fue de –1,4 USD, frente a expectativas de mercado cercanas a –0,9 USD.
-
El backlog se disparó un 284%, hasta 99.400 millones USD.
Sin embargo, cuanto más se profundiza en los estados financieros, más preguntas surgen:
-
El beneficio neto ajustado cayó a 21 millones USD, lo que implica un margen de alrededor del 1%.
-
Esto supone una caída trimestral del 76% y una caída interanual del 87%.
-
-
La pérdida neta crece mucho más rápido que los ingresos y el backlog, alcanzando 589 millones USD en el Q1.
-
Esto representa un aumento interanual del 392%.
-
-
Los gastos por depreciación y amortización también aumentan rápidamente, alcanzando 1.140 millones USD (más de la mitad de los ingresos).
-
Un incremento de más del 250% interanual.
-
Guía
Las previsiones para el segundo trimestre también están por debajo del consenso. La dirección proyecta ingresos de 2.450–2.600 millones USD, frente a expectativas de mercado más cercanas a 2.700 millones USD.
Ante unas cifras financieras tan débiles, la compañía destaca sus éxitos, como colaboraciones con Anthropic, Meta, Jane Street y Mistral. Un intento parcial de abordar el problema de la rentabilidad y el enorme CAPEX de la empresa (más de 6.000 millones USD) es asegurar financiación por 8.500 millones USD y vender una participación valorada en 2.000 millones USD a Nvidia. Sin embargo, las preocupaciones sobre la monetización no solo persisten, sino que el problema se vuelve cada vez más urgente.
Gráfico de CoreWeave
El aspecto técnico de la compañía parece mucho mejor que sus fundamentales. El precio de la acción rompió claramente una cuña descendente de consolidación, deteniéndose en el nivel de Fibonacci del 38,2%. Si la EMA100 cruza por encima de la EMA200, sería una fuerte señal técnica alcista.
Fuente: xStation5.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
SAP: ¿Oportunidad única o trampa para inversores?
Acción de la semana: AMD, de segunda opción a pilar fundamental de la infraestructura de IA.
💣El giro de APPLE que podría cambiar el mercado de los chips
🧨 Palantir demuestra que incluso un trimestre espectacular puede decepcionar
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.