¿Qué país tiene la tasa de desempleo más alta de Europa?

El mercado laboral español ha comenzado 2026 con un giro inesperado. Tras varios años de mejora, el paro ha repuntado con fuerza en el primer trimestre. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo se situó en el 10,83% entre enero y marzo, lo que supone un aumento de 0,9% respecto al trimestre anterior.

En el contexto europeo, este dato contrasta con la relativa estabilidad del empleo en la Eurozona, donde el desempleo se ha mantenido en niveles históricamente bajos, en torno al 6%.En Europa, España continúa siendo una de las grandes economías con mayor tasa de paro del bloque, solo por detrás de Finlandia que marcó en marzo una tasa de desempleo del 11,1%. Parece que uno de los principales argumentos económicos de los últimos años empieza a desvanecerse.

Se trata del mayor incremento trimestral desde la crisis provocada por la COVID-19 en 2020. En cifras absolutas, el número de parados creció en 231.500 personas (+9,3%), hasta alcanzar los 2,7 millones. Al mismo tiempo, el empleo cayó en 170.300 personas, marcando el peor arranque de año desde la pandemia.

Por otro estos datos pueden deberse en cierta medida a factores estacionales. El primer trimestre suele ser débil por el fin de la campaña navideña, especialmente en servicios.

El sector servicios y el empleo temporal concentran el impacto

Por sectores, el mayor ajuste se produjo en los servicios, con una pérdida de más de 228.000 empleos. En cambio, la industria, la construcción y la agricultura registraron leves incrementos. La caída del empleo se concentró en el sector privado, mientras que el público creció ligeramente.

En el ámbito territorial, Cataluña registró el mayor aumento del paro, mientras que Andalucía mantiene la tasa más alta y Cantabria la más baja. Canarias destacó por crear empleo y reducir el desempleo.

A pesar del mal dato trimestral, la evolución anual sigue siendo positiva: el empleo ha crecido en más de 527.000 personas en el último año y el paro ha descendido. Además, la población activa continúa en máximos históricos, superando los 25 millones. Todo ello sugiere que, aunque el inicio de año ha sido negativo, el mercado laboral aún conserva cierta solidez.

Por el momento, este repunte del paro no ha tenido una gran repercusión en los mercados financieros. El Ibex 35 cotiza al alza y acelera entre los principales selectivos europeos, impulsado especialmente por el sector bancario tras la mejora de recomendación de Deutsche Bank sobre Bankinter. También destaca el comportamiento de Repsol, que se beneficia del reciente repunte de los precios del petróleo.