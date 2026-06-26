Resumen de la semana: la tecnología deja de liderar

Las dudas sobre el sector tecnológico han devuelto a los mercados una volatilidad que no se veía desde hace tiempo. Los inversores siguen en alerta ante la elevada concentración que han generado las subidas de los últimos años y la gran incógnita es si el movimiento actual representa una simple corrección o el inicio de una rotación más profunda. Aunque no se ha producido una venta masiva por pánico, las grietas son reales y el posicionamiento extremo de los inversores sugiere que los tiempos de bonanza podrían estar llegando a su fin.

Este fuerte nerviosismo parecía disiparse tras los históricos resultados de Micron, una compañía clave para entender el actual ciclo de inversión en inteligencia artificial. Sin embargo, el optimismo duró poco. Apple y Microsoft anunciaron una subida histórica de precios en algunos de sus principales productos, alimentando el temor a que el encarecimiento de los componentes termine deteriorando la demanda. Tampoco fue bien recibida la posibilidad de un retraso en la salida a bolsa de OpenAI, debido a la elevada incertidumbre que sigue rodeando al sector de la inteligencia artificial.

En este contexto, la estrategia más prudente continúa siendo mantener carteras bien diversificadas, tanto por geografía como por estilos de inversión, tamaños de compañías y sectores, incorporando incluso una pequeña exposición al oro, pese a las recientes correcciones.

Los bancos centrales vuelven a marcar el rumbo

Uno de los principales factores que está lastrando el sentimiento de los inversores son las políticas monetarias. Mientras Europa y Japón han elevado los tipos de interés, la gran incógnita sigue siendo Estados Unidos. Sin embargo, el nuevo presidente de la Reserva Federal ha transmitido una imagen de liderazgo y firmeza en la lucha contra la inflación que pocos esperaban, especialmente tras las presiones políticas de los últimos meses. Como consecuencia, el mercado ha comenzado a descontar numerosas subidas de tipos en los próximos meses.

Este cambio de expectativas ha favorecido una rotación hacia mercados con menor exposición al sector tecnológico.

El Ibex resiste mientras Europa afronta nuevos desafíos

Uno de los principales beneficiados de esta rotación ha sido el Ibex 35, donde el buen comportamiento de las compañías ligadas al turismo, favorecidas por la caída del precio del petróleo, compensó el fuerte descenso de Indra tras la cancelación de varios proyectos europeos de defensa.

La noticia ha reabierto las dudas sobre el volumen de inversión futura en la industria militar europea. Si los presupuestos terminan siendo inferiores a lo esperado, el mercado teme un aumento de la competencia por los contratos y que cada país priorice a sus compañías nacionales. Más allá del impacto sobre el sector, la decisión vuelve a poner sobre la mesa interrogantes acerca del futuro de la cooperación europea en materia de defensa.

Volkswagen prepara el mayor ajuste de su historia

En Europa, la noticia del cierre de la semana ha sido el anuncio de Volkswagen, que prepara el que podría convertirse en el plan de reestructuración más agresivo de sus casi 90 años de historia. Según diversas informaciones, el grupo estudia el despido de hasta 100.000 trabajadores a nivel mundial durante los próximos años.

El tradicional modelo de diseñar los vehículos en Alemania, producirlos en Europa y exportarlos al resto del mundo se enfrenta ahora a una tormenta perfecta: una transición hacia el vehículo eléctrico mucho más lenta de lo previsto, unos costes energéticos y laborales muy elevados y una creciente pérdida de competitividad frente a fabricantes asiáticos, especialmente chinos.

El petróleo sigue relajando la inflación

A pesar de todas estas incertidumbres, llama la atención que los cimientos del mercado se cuestionen mientras el petróleo cierra la semana en mínimos desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. La percepción de un mayor superávit de oferta y la continuidad del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz redujeron el temor a una interrupción del suministro, pese al ataque del jueves contra un buque portacontenedores.

Por su parte, los metales preciosos también cedieron terreno. La fortaleza del dólar y el tono más restrictivo de los bancos centrales redujeron el atractivo del oro y la plata, mientras los inversores continúan reajustando sus expectativas sobre los tipos de interés.

La próxima semana

La atención volverá a centrarse en el plano macroeconómico, con la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos y la inflación de la eurozona. Ambas referencias serán determinantes para seguir calibrando cuál será el próximo movimiento de los principales bancos centrales y, por extensión, la dirección de los mercados financieros.