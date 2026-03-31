Resumen de media sesión: Optimismo en Europa, inflación alta pero por debajo de las expectativas.

Los mercados europeos presentan un desempeño moderadamente bueno antes de la apertura de la sesión estadounidense. Casi todos los índices principales registran subidas visibles, en torno al 1%. El FTSE MIB italiano lideran las subidas con un 1,3% de repunte. El FTSE 100, el DAX y el CAC 40 reducen sus alzas hasta cerca del 1%. Suiza y los Países Bajos se quedan relativamente rezagados, con los principales índices subiendo entre un 0,8% y un 0,9%.

El índice europeo STOXX 600 sube aproximadamente un 0,6%.

El mercado recibe señales contradictorias de Donald Trump respecto a la naturaleza de una mayor intervención en Oriente Medio. El presidente afirma estar dispuesto a poner fin a la operación sin reabrir primero el Estrecho de Ormuz, mientras que, simultáneamente, se despliegan unidades adicionales en la región. Los inversores centrados en las perspectivas económicas europeas recibieron un amplio conjunto de datos macroeconómicos del Viejo Continente:

Las ventas minoristas alemanas cayeron un 0,6% en febrero, decepcionando las expectativas de un aumento del 0,2%. La tasa de desempleo en Alemania se mantuvo sin cambios en el 6,3%.

Los datos finales de inflación de Francia mostraron un aumento moderado hasta el 1,7% interanual. El gasto de los consumidores franceses cayó notablemente un 1,4%.

El crecimiento económico del Reino Unido se situó en línea con las expectativas, en el 1% interanual.

La inflación en la eurozona se situó ligeramente por debajo de las expectativas y subió hasta el 2,5%.

Las acciones de UBS subieron más del 3% después de que el Financial Times publicara un informe que sugiere que los legisladores suizos planean flexibilizar algunas regulaciones financieras.

Unilever, el conglomerado alimentario, anunció que se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir McCormick. Las acciones de la compañía subieron alrededor del 1%.

Givaudan recibió una recomendación negativa de un banco de inversión; los analistas señalan la debilidad del mercado de artículos de lujo en medio de las tensiones en Oriente Medio.

Los analistas de Goldman Sachs redujeron su pronóstico de crecimiento del PIB de la eurozona al 0,7% (desde el 1,4%), citando los precios de la energía como el factor principal.

Pandora, la joyería danesa, abrirá un centro de distribución en Canadá para evitar los aranceles estadounidenses.

En los mercados de divisas, la libra esterlina se fortalece más, ganando alrededor de un 0,2% frente a las principales monedas. El franco suizo se debilita, con una caída de aproximadamente un 0,2% frente a las principales divisas.

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