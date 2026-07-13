Estados Unidos ha llevado a cabo otra ronda de ataques aéreos contra Irán, y Teherán ha respondido con ataques con misiles y drones contra objetivos en la región, lo que ha provocado una mayor escalada del conflicto. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní informa que las conversaciones con Estados Unidos sobre el memorando de entendimiento se encuentran en una fase crítica, y Teherán anuncia que no cumplirá con sus obligaciones hasta que la otra parte cumpla con sus acuerdos.

Irán también informa que los intentos de establecer un mecanismo conjunto sobre el estrecho de Ormuz, con la participación de Omán, se ven obstaculizados por la presión estadounidense sobre ese país, lo que complica aún más la situación diplomática.

Las tensiones están provocando un aumento en los precios del petróleo, presión sobre los mercados financieros y el riesgo de un mayor deterioro económico si el conflicto continúa expandiéndose. La comunidad internacional insta a retomar las negociaciones; sin embargo, las acciones militares entre Estados Unidos e Irán continúan intensificándose. La agencia de noticias iraní Mehr informa que se escucharon explosiones en las cercanías del puerto iraní de Bandar Abbas y la isla de Qeshm.

El petróleo sube y el sentimiento del mercado empeora: Ormuz vuelve al punto de mira

El precio del petróleo crudo está subiendo aproximadamente un 2,5% en este momento, como reacción al aumento de los riesgos geopolíticos y a las posibles restricciones en el suministro de materias primas. El creciente riesgo de interrupciones en el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz incrementa la preocupación de los inversores sobre el suministro energético mundial, lo que impulsa el alza de los precios de las materias primas y aviva los temores inflacionarios.

El deterioro del sentimiento del mercado se traduce en presión sobre los activos de riesgo, incluidas las acciones de semiconductores, a pesar del fuerte interés sostenido en el sector de la inteligencia artificial. Los inversores siguen centrados en la evolución del conflicto en Oriente Medio y en los próximos resultados trimestrales de las grandes empresas tecnológicas, que revelarán la salud del sector de la IA y sus perspectivas de crecimiento.

Los mercados europeos cotizan en positivo pese a la tensión en Ormuz

La sesión en los mercados europeos transcurre mayoritariamente en terreno ligeramente positivo, lo que demuestra la relativa resiliencia de los inversores a pesar de las continuas tensiones geopolíticas y la creciente preocupación por el mercado energético. El mejor desempeño se observa en los índices de Alemania y España, donde el DAX sube alrededor de un 0,1% y el Ibex 35 sube cerca de un 0,2%, impulsados ​​por el optimismo en torno a ciertas empresas industriales y financieras.

El CAC 40 francés, al igual que el Euro Stoxx 50 europeo, se mantiene simbólicamente en positivo, mientras que El FTSE 100 británico se mantiene cerca de su nivel de apertura con una ligera pérdida.

Los inversores europeos se mantienen cautelosos, analizando el impacto de las tensiones en Oriente Medio, la situación en torno al estrecho de Ormuz y un posible aumento de los precios del petróleo en las perspectivas económicas y las políticas de los bancos centrales. A pesar de la incertidumbre, los mercados bursátiles se mantienen estables y la atención de los inversores, más allá de la geopolítica, se centra en los próximos resultados trimestrales de las empresas y las perspectivas de crecimiento del sector tecnológico.

Volkswagen podría recortar más puestos de trabajo; las aerolíneas caen y las petroleras suben ante la tensión en Ormuz

Volkswagen está considerando la reducción de otros 50.000 puestos de trabajo, ya que el actual programa de austeridad podría no ser suficiente para mejorar la competitividad de la empresa. El fabricante alemán se enfrenta a elevados costes de producción, la presión de las marcas automovilísticas chinas y una menor demanda de vehículos eléctricos en Europa. Estos recortes adicionales complementarían los despidos ya previstos, lo que podría suponer la pérdida de hasta aproximadamente 100.000 empleos en todo el grupo.

La reestructuración tiene como objetivo ayudar a Volkswagen a reducir costes, pero podría generar una fuerte oposición por parte de los sindicatos y los empleados.

Las aerolíneas europeas están bajo presión tras el aumento de los precios del petróleo provocado por la escalada de tensiones en Oriente Medio. El aumento del precio del combustible podría comprimir los márgenes de las aerolíneas, que ya se enfrentan a presiones de costes e incertidumbre respecto a la demanda de viajes. Las acciones de compañías como Lufthansa, Ryanair y TUI están cayendo, ya que los inversores temen un mayor aumento de los gastos operativos.

Las petroleras europeas están experimentando un alza en bolsa tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que impulsa al alza los precios del petróleo. Los inversores temen interrupciones en el suministro de materias primas procedentes de Oriente Medio, lo que incrementa la valoración de gigantes energéticos como BP, Shell y TotalEnergies.

Si bien los precios más altos del petróleo mejoran las perspectivas de ingresos para los productores de combustible, también aumentan los riesgos inflacionarios y la presión sobre otros sectores económicos.

El oro, la plata y las criptos se hunden

El mercado de metales preciosos está experimentando descensos, cuyo origen radica en la escalada del conflicto en Oriente Medio. El oro retrocede aproximadamente un 0,1% y cae por debajo de los 4100 dólares por onza, mientras que la plata cae más de un 2% y retrocede por debajo de los 59 dólares por onza.

Además, las criptomonedas también siguen bajo presión. Bitcoin cae más del 1,3% y pone a prueba el nivel de los 63.000 dólares. Ethereum pierde alrededor del 0,1% y cae por debajo de los 1.800 dólares.