Apertura americana: El Nasdaq reduce sus ganancias poco después de la apertura

- Amazon y Microsoft impulsaron inicialmente al Nasdaq gracias a los sólidos resultados de AWS y Azure, aunque los índices comenzaron a recortar sus ganancias tras la apertura
- Apple lidera las caídas pese a superar las previsiones de ingresos debido a una débil guía para el próximo trimestre y persistentes problemas de suministro
- La atención del mercado sigue centrada en la Reserva Federal, la inflación y los resultados corporativos, mientras el WTI sube por las tensiones en Medio Oriente
- Amazon y Microsoft impulsaron inicialmente al Nasdaq gracias a los sólidos resultados de AWS y Azure, aunque los índices comenzaron a recortar sus ganancias tras la apertura
- Apple lidera las caídas pese a superar las previsiones de ingresos debido a una débil guía para el próximo trimestre y persistentes problemas de suministro
- La atención del mercado sigue centrada en la Reserva Federal, la inflación y los resultados corporativos, mientras el WTI sube por las tensiones en Medio Oriente
Tras una fuerte apertura, los índices bursátiles de Nueva York comienzan a recortar las ganancias de la mañana, a pesar de que los futuros premercado apuntaban a un sólido avance impulsado por los resultados de Amazon y por la calma generada tras la decisión de la Reserva Federal. El Nasdaq Composite, que llegó a subir hasta un 2.8% el jueves, aún acumula una caída superior al 4% en julio, lo que sugiere que algunos inversionistas están tomando utilidades tras el fuerte rebote de las últimas dos sesiones. Un patrón similar puede observarse en el S&P 500 y el Dow Jones. Después de abrir con sólidas ganancias (alrededor de 0.6% y 195 puntos, respectivamente), los índices comienzan a retroceder hacia sus niveles de apertura.
El avance inicial estuvo impulsado por los resultados del segundo trimestre de las grandes empresas tecnológicas. Amazon llegó a subir más de 12%–13% tras los excelentes resultados de su división de computación en la nube (AWS), cuyos ingresos crecieron 37% interanual, el mayor ritmo de crecimiento en 18 trimestres, impulsando a todo el sector de consumo discrecional y comunicaciones.
Previamente, el jueves, el mercado estuvo impulsado por Microsoft, cuyas acciones subieron 15%–16% gracias al sólido crecimiento de Azure, lo que desencadenó una ola de compras en las empresas de semiconductores. El iShares Semiconductor ETF (SOXX) avanzó más de 8%.
En contraste, Apple cae entre 7% y 9% a pesar de registrar sólidos ingresos y un aumento de 22% en las ventas de iPhone, ya que unas perspectivas más débiles para el próximo trimestre (crecimiento de 9%–11% frente al 12% esperado) y los problemas de suministro de memorias y chips están desalentando a los inversionistas.
En segundo plano sigue pesando la reacción del miércoles a la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés, lo que provocó una caída superior a 1,100 puntos en el Dow Jones (la peor sesión desde abril de 2025) y llevó el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años por encima de 5.2%, su nivel más alto desde 2007.
El mercado teme que el banco central esté quedándose rezagado en su lucha contra la inflación, mientras que Richard Bernstein, de Janus Henderson, señala que el liderazgo del mercado se está extendiendo más allá de las "Magnificent 7" hacia compañías cuyos fundamentos realmente están mejorando.
Esta mañana, el Índice de Costos Laborales (Employment Cost Index) del segundo trimestre aumentó 0.9% trimestral, ligeramente por encima del consenso de 0.8%, manteniendo las presiones inflacionarias en el centro de la atención de los inversionistas.
Within the Dow Jones index, the technology (communications/software) and e-commerce sectors are performing best – Amazon and Google/Alphabet are driving the Dow Jones Industrial Average sharply upwards, as are
Dentro del Dow Jones, los sectores de tecnología (comunicaciones/software) y comercio electrónico muestran el mejor desempeño. Amazon y Google/Alphabet impulsan con fuerza al Dow Jones Industrial Average, al igual que NVIDIA (+1.9%) y Microsoft (+1.55%) dentro del segmento de hardware y software tecnológico.
Los sectores con peor desempeño son el de hardware (Apple -9.45%) y los de salud y consumo básico (Coca-Cola, P&G, Amgen y UnitedHealth). En materias primas, la plata cae más de 3%, mientras que el oro y el bitcoin retroceden cerca de 2%. Por su parte, el petróleo WTI sube 2.24% debido a las tensiones en el Golfo Pérsico.
Noticias corporativas
- Amazon. Las acciones suben 12%–13% tras unos resultados extraordinarios de su negocio de computación en la nube (AWS +37% interanual). La compañía elevó su previsión de gasto de capital para 2026 hasta US$220 mil millones, desde los US$200 mil millones anteriores, lo que los inversionistas interpretaron como una confirmación de que la demanda de infraestructura para inteligencia artificial (IA) está manteniendo el ritmo del gasto, en lugar de superarlo.
- Apple. A pesar de que los ingresos y las ventas de iPhone superaron las previsiones, sus acciones caen entre 7% y 9% debido a una débil perspectiva para el trimestre actual (crecimiento de 9%–11% frente al 12% esperado), atribuida a restricciones en el suministro de memorias y chips, lo que ya obligó a la compañía a aumentar los precios de los Mac y iPad, mientras el mercado espera un incremento similar en el precio del iPhone más adelante este año.
- Chevron. La utilidad neta aumentó casi 400% interanual hasta US$12.1 mil millones, mientras que el BPA ajustado de US$6.06 superó el consenso en 50 centavos, gracias a una producción récord en Estados Unidos (2 millones de barriles equivalentes de petróleo por día) y a un incremento de 500% en las ganancias del negocio de refinación, en un contexto de alzas en los precios de la gasolina y el diésel provocadas por interrupciones en el suministro desde Medio Oriente. El CEO Mike Wirth advirtió que la situación de suministro "se está quedando sin tiempo" y que las tensiones se están extendiendo más allá del Estrecho de Ormuz.
- ExxonMobil. La utilidad se duplicó frente al año anterior hasta US$14.5 mil millones, pero el BPA ajustado de US$3.52 quedó por debajo del consenso (US$3.60) debido a las dificultades para prever los márgenes de refinación en medio de las interrupciones globales en el comercio de petróleo crudo. La producción alcanzó su nivel más alto en más de 20 años, mientras que el segmento de refinación registró una fuerte recuperación tras las pérdidas del primer trimestre.
- Moderna. Las acciones caen más de 4%–6% a pesar de superar las expectativas de ingresos (US$145 millones frente a US$102.9 millones previstos) y registrar una pérdida por acción inferior a la esperada, ya que la compañía redujo su presupuesto de Investigación y Desarrollo (I+D) para 2026 a US$2.9 mil millones, desde los US$3 mil millones anteriores, lo que los inversionistas interpretaron como una señal de menor inversión en el desarrollo de su cartera de productos.
- Novo Nordisk. Las acciones llegaron a desplomarse hasta 10%, registrando su peor sesión desde febrero, después de que el medicamento experimental para enfermedades cardíacas ziltivekimab no demostrara una reducción estadísticamente significativa de los eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en un ensayo clínico de Fase III con más de 6,300 pacientes. Este representa otro golpe para la cartera de desarrollo de la compañía, que continúa intentando recuperar la confianza de los inversionistas frente a la creciente competencia de Eli Lilly en el mercado de GLP-1, con unas acciones que ya cotizan alrededor de 70% por debajo de su máximo de mediados de 2024.
Resumen de mitad de sesión: Las acciones europeas alcanzan máximos de 3 semanas
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