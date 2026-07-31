Apertura americana: El Nasdaq reduce sus ganancias poco después de la apertura

Tras una fuerte apertura, los índices bursátiles de Nueva York comienzan a recortar las ganancias de la mañana, a pesar de que los futuros premercado apuntaban a un sólido avance impulsado por los resultados de Amazon y por la calma generada tras la decisión de la Reserva Federal. El Nasdaq Composite, que llegó a subir hasta un 2.8% el jueves, aún acumula una caída superior al 4% en julio, lo que sugiere que algunos inversionistas están tomando utilidades tras el fuerte rebote de las últimas dos sesiones. Un patrón similar puede observarse en el S&P 500 y el Dow Jones. Después de abrir con sólidas ganancias (alrededor de 0.6% y 195 puntos, respectivamente), los índices comienzan a retroceder hacia sus niveles de apertura.

El avance inicial estuvo impulsado por los resultados del segundo trimestre de las grandes empresas tecnológicas. Amazon llegó a subir más de 12%–13% tras los excelentes resultados de su división de computación en la nube (AWS), cuyos ingresos crecieron 37% interanual, el mayor ritmo de crecimiento en 18 trimestres, impulsando a todo el sector de consumo discrecional y comunicaciones.

Previamente, el jueves, el mercado estuvo impulsado por Microsoft, cuyas acciones subieron 15%–16% gracias al sólido crecimiento de Azure, lo que desencadenó una ola de compras en las empresas de semiconductores. El iShares Semiconductor ETF (SOXX) avanzó más de 8%.

En contraste, Apple cae entre 7% y 9% a pesar de registrar sólidos ingresos y un aumento de 22% en las ventas de iPhone, ya que unas perspectivas más débiles para el próximo trimestre (crecimiento de 9%–11% frente al 12% esperado) y los problemas de suministro de memorias y chips están desalentando a los inversionistas.

En segundo plano sigue pesando la reacción del miércoles a la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés, lo que provocó una caída superior a 1,100 puntos en el Dow Jones (la peor sesión desde abril de 2025) y llevó el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años por encima de 5.2%, su nivel más alto desde 2007.

El mercado teme que el banco central esté quedándose rezagado en su lucha contra la inflación, mientras que Richard Bernstein, de Janus Henderson, señala que el liderazgo del mercado se está extendiendo más allá de las "Magnificent 7" hacia compañías cuyos fundamentos realmente están mejorando.

Esta mañana, el Índice de Costos Laborales (Employment Cost Index) del segundo trimestre aumentó 0.9% trimestral, ligeramente por encima del consenso de 0.8%, manteniendo las presiones inflacionarias en el centro de la atención de los inversionistas.

Within the Dow Jones index, the technology (communications/software) and e-commerce sectors are performing best – Amazon and Google/Alphabet are driving the Dow Jones Industrial Average sharply upwards, as are

Dentro del Dow Jones, los sectores de tecnología (comunicaciones/software) y comercio electrónico muestran el mejor desempeño. Amazon y Google/Alphabet impulsan con fuerza al Dow Jones Industrial Average, al igual que NVIDIA (+1.9%) y Microsoft (+1.55%) dentro del segmento de hardware y software tecnológico.

Los sectores con peor desempeño son el de hardware (Apple -9.45%) y los de salud y consumo básico (Coca-Cola, P&G, Amgen y UnitedHealth). En materias primas, la plata cae más de 3%, mientras que el oro y el bitcoin retroceden cerca de 2%. Por su parte, el petróleo WTI sube 2.24% debido a las tensiones en el Golfo Pérsico.

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