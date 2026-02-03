Resumen de mitad de sesión: el DAX 40 corrige y Swatch sorprende al integrar IA en su relojería

Las bolsas europeas comenzaron la jornada en positivo, impulsadas por el rebote en los mercados de metales preciosos. Sin embargo, hacia el mediodía, el optimismo inicial se había desvanecido en gran medida.

El DAX 40 borró todas sus ganancias del día tras superar brevemente el límite superior de la reciente zona de consolidación, cerca de los 25.100 puntos. Desde un punto de vista técnico, no obstante, el instrumento mantiene una tendencia alcista de corto plazo (EMA de 50 días, curva azul).

Gráfic Precio DAX 40 en temporalidad diaria.

Fuente: xStation

Como mencionamos anteriormente, los sectores más destacados hoy incluyen fuertes subidas en minería/metalurgia y tecnología. A continuación, puedes ver el mapa de volatilidad.

Fuente: xStation

La mejora del sentimiento en el sector tecnológico global está impulsando el repunte de los activos de riesgo. La noticia de que SpaceX y xAI se fusionarán para crear un gigante de inteligencia artificial y exploración espacial valorado en 1,25 billones de dólares ha reforzado el ánimo del mercado, con una salida a bolsa prevista para este año. Con esa valoración, la nueva empresa de Musk valdría más que Eli Lilly y más del triple que Palantir.

El sector también recibe apoyo por la subida en el precio de las acciones de ASML.

Swatch (UHR.CH) está lanzando AI-DADA, una herramienta que permite diseñar tu reloj ideal utilizando inteligencia artificial, sin necesidad de habilidades artísticas. Solo hay que introducir una breve descripción del diseño deseado (máximo 300 caracteres) y el algoritmo genera una propuesta única en menos de dos minutos. Cada diseño es exclusivo, el proceso es intuitivo y totalmente gratuito. Las acciones de la compañía suben un 4% tras el anuncio.

En Estados Unidos, los futuros de los principales índices apuntan a nuevas subidas, con una sesión cargada de resultados empresariales: se esperan las cifras de AMD, Pfizer, Merck, Mondelez y PepsiCo.

Este martes, el dólar es una de las divisas más débiles del grupo G10, lo que contribuye al repunte de los metales preciosos y mejora el sentimiento general del mercado. Solo el yen japonés y la libra esterlina muestran un comportamiento peor. Las divisas antipodas avanzan gracias al rebote de los metales y a la inesperada subida de tipos en Australia.

La noticia más destacada de la mañana es el fuerte repunte en el valor de los metales preciosos: el oro sube más de un 5% y la plata un 9%.

Esta semana, la publicación de datos económicos de EE. UU. ha sido retrasada y el informe de NFP no se publicará debido al cierre del Gobierno.