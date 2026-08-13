Las acciones de Moller-Maersk se disparan un 7% pese a las tensiones en torno al estrecho de Ormuz

Las acciones del gigante danés del transporte marítimo A.P. Moller-Maersk A/S (MAERSKB.DK) suben un 7% en estos momentos, alcanzando su nivel más alto desde marzo. La subida se produce tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre y después de que la compañía haya elevado por segunda vez en siete semanas sus previsiones financieras para el conjunto del año.

La industria del transporte marítimo de contenedores se está beneficiando considerablemente de las actuales interrupciones en el mar Rojo y el estrecho de Ormuz. La necesidad de evitar estas rutas ha alargado los tiempos de tránsito y ha reducido de facto la capacidad de carga disponible en el mercado, lo que ha provocado un fuerte aumento de las tarifas de transporte.

Las tarifas de flete han aumentado significativamente como consecuencia del conflicto en Oriente Medio

Fuente: Bloomberg Financial Lp

La demanda se vio reforzada aún más por las sólidas exportaciones de China, ya que las empresas de todo el mundo aumentaron sus pedidos ante la previsión de nuevos aranceles.

El consejero delegado de Maersk, Vincent Clerc, destacó en una entrevista televisiva que, aunque las tarifas de transporte pueden seguir siendo volátiles, las condiciones generales son cada vez más favorables. En particular, señaló la enorme demanda de transporte vinculada a la electrificación en su sentido más amplio y a las nuevas tecnologías, incluida la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial.

A raíz de estos resultados, el consejo de administración ha decidido elevar significativamente sus previsiones para el conjunto del año. Ahora Maersk espera obtener un EBITDA de entre 10.500 y 12.500 millones de dólares, lo que representa un aumento de alrededor del 25 % en el punto medio del rango respecto al objetivo anterior, situado entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. La previsión de beneficio operativo subyacente (EBIT) también ha aumentado considerablemente, hasta situarse entre 4.500 y 6.500 millones de dólares, muy por encima del consenso del mercado, estimado en tan solo 3.470 millones de dólares.

Resultados del segundo trimestre y aumento de las previsiones para 2026

La compañía presentó sus resultados del segundo trimestre, que superaron significativamente las expectativas de los analistas de Wall Street en todos los segmentos.

Ingresos en el segundo trimestre: 15.760 millones de dólares (frente a los 14.100 millones de dólares del consenso del mercado).

EBITDA total en el segundo trimestre: 2.990 millones de dólares (previsión: 2.060 millones de dólares).

EBITDA de Ocean en el segundo trimestre: 2.040 millones de dólares (previsión: 1.310 millones de dólares).

Previsión de EBITDA para el conjunto del año: elevada hasta un rango de 10.500-12.500 millones de dólares (anteriormente se estimaba en 8.000-10.000 millones de dólares, mientras que el mercado esperaba 9.270 millones de dólares).

Previsión de EBIT para el conjunto del año: elevada hasta un rango de 4.500-6.500 millones de dólares (el consenso era de 3.470 millones de dólares).

Las acciones de Maersk suben con fuerza durante la sesión de hoy (tras la publicación del informe, abrieron con un hueco alcista) y extienden su tendencia alcista a largo plazo. Las medias móviles exponenciales de 50 y 100 días (las líneas azul y morada del gráfico) podrían servir como nivel de soporte para la tendencia actual.

Fuente: xStation