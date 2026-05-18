Resumen de mitad de sesión: ¿Es este el inicio de una corrección profunda en Europa?

El petróleo supera 110 USD por el conflicto EE. UU.–Irán y mantiene al mercado en modo riesgo geopolítico

Visión general del mercado

Los índices bursátiles europeos, incluido el STOXX 600, registran descensos generalizados, mientras que los futuros de los principales índices estadounidenses también caen ante el renovado temor a un repunte de la inflación.

Aun así, el DAX alemán logra desmarcarse de la debilidad general y sube alrededor de 0,36% .

logra desmarcarse de la debilidad general y sube alrededor de . El principal factor que impulsa el sentimiento actual sigue siendo la guerra entre EE. UU. e Irán , que dura ya más de dos meses y ha provocado el bloqueo del Estrecho de Ormuz , una ruta marítima clave.

, que dura ya más de dos meses y ha provocado el , una ruta marítima clave. Este conflicto alimenta el temor a un fuerte repunte de los precios energéticos , lo que obliga a los grandes bancos centrales a mantener un tono hawkish y tipos de interés elevados.

, lo que obliga a los grandes bancos centrales a mantener un tono y tipos de interés elevados. Como consecuencia de estas tensiones geopolíticas, el petróleo continúa al alza: el Brent supera los 110 USD , con un avance superior al 0,5% .

continúa al alza: el , con un avance superior al . El dólar estadounidense , por su parte, cotiza ligeramente a la baja (el índice USDIDX cae un 0,14% ), lo que permite un leve repunte del par EUR/USD .

, por su parte, cotiza ligeramente a la baja (el índice USDIDX cae un ), lo que permite un leve repunte del par . En las bolsas, el sector energético es claramente el mejor comportamiento del día; es el único sector de la eurozona que muestra un impulso sólido, impulsado por el encarecimiento de las materias primas.

es claramente el mejor comportamiento del día; es el único sector de la eurozona que muestra un impulso sólido, impulsado por el encarecimiento de las materias primas. En el extremo opuesto se sitúan materiales, consumo discrecional y salud, los sectores más castigados por el temor a una desaceleración de la demanda y a unos costes de financiación persistentemente altos.

Índices y sectores: qué mueve al mercado

El desglose sectorial del Euro Stoxx 50 muestra la amplitud de las ventas de hoy, de las que solo el sector energético —con una ligera subida— ha logrado escapar.

Fuente: XTB

El mapa de sentimiento de las principales blue chips europeas refleja un claro dominio de los vendedores, que han presionado especialmente a los sectores financiero e industrial, dejando solo unos pocos valores en positivo.

Fuente: XTB

Entre los mejores y peores valores de la sesión, Intesa Sanpaolo y BNP Paribas lideran las caídas con descensos superiores al 3%, mientras que Deutsche Boerse e Infineon Technologies destacan como los valores más resistentes.

Fuente: XTB

Información corporativa

La atención de los inversores se centra hoy en Samsung Electronics (SMSN.UK), cuyas acciones rebotan con fuerza, evitando que el índice coreano entre en una corrección profunda. El repunte se debe a la reanudación de las negociaciones con el principal sindicato, una señal bien recibida por el mercado, junto con la decisión judicial que limita la posibilidad de huelga y reduce el riesgo de interrupciones en el suministro global de chips de memoria.

En Europa, Ryanair destaca por motivos negativos: sus acciones caen más de un 4% tras advertencias sobre mayores costes operativos y de combustible, además de previsiones más débiles para los precios de los billetes en la temporada de verano.

En el lado positivo, Deutsche Boerse (DB1.DE) sube un 3% después de que el conocido fondo TCI anunciara la adquisición de más del 5% del operador bursátil alemán.

La francesa Publicis (PUB.FR) también vive una sesión positiva, con un avance cercano al 2,7%, tras anunciar la compra por 2.200 millones de dólares de la firma estadounidense de análisis de datos LiveRamp.