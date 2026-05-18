- Las acciones de Repsol repuntan cerca de un 3%, situándose en el entorno de los 23,4 euros por acción.
- Subida de precio objetivo por parte de una casa de análisis
- El recrudecimiento de las tensiones geopolíticas eleva el crudo Brent por encima de los 110 dólares, actuando como un potente catalizador para la petrolera.
- Las acciones de Repsol repuntan cerca de un 3%, situándose en el entorno de los 23,4 euros por acción.
- Subida de precio objetivo por parte de una casa de análisis
- El recrudecimiento de las tensiones geopolíticas eleva el crudo Brent por encima de los 110 dólares, actuando como un potente catalizador para la petrolera.
Las acciones de Repsol repuntan un 4% y se han convertido en el principal motor alcista del Ibex 35 en la sesión de hoy, desmarcándose de la corriente vendedora que arrastra al selectivo español. El principal catalizador detrás de este comportamiento es un doble viento de cola: un sólido respaldo de los analistas de HSBC y un entorno macroeconómico profundamente favorable para las materias primas energéticas.
HSBC ve valor en la petrolera y eleva su precio objetivo
La firma de análisis HSBC ha revisado al alza su postura sobre la energética española, elevando su recomendación desde "mantener" hasta "comprar". Además, los analistas han fijado el precio objetivo de sus títulos en los 25,50 euros frente a los 22€ anteriores. Esto supone un aumento de precio objetivo de casi un 16%, dándole un potencial del 8,9% desde los precios actuales.
Esta mejora de calificación refleja un aumento de las expectativas para el precio del petróleo y la visión de que Repsol será una de las más beneficiadas.
El petróleo y Alaska aportan el impulso definitivo
Más allá del respaldo de los analistas, el contexto operativo y geopolítico está jugando a favor de la compañía presidida por Antonio Brufau:
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Repunte del crudo: Las crecientes fricciones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán han vuelto a presionar la oferta global de petróleo. El barril de Brent, de referencia en Europa, avanza con fuerza registrando incrementos que lo sitúan sobre los 110 dólares. Este encarecimiento beneficia de forma directa los márgenes del negocio de Upstream (exploración y producción) de Repsol.
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Hito operativo en el proyecto Pikka: Repsol, en colaboración con la australiana Santos, ha anunciado oficialmente el inicio de la producción de petróleo en su emblemático proyecto Pikka, ubicado en Alaska. La hoja de ruta de la compañía estima que el bombeo aumentará de forma progresiva hasta alcanzar una cota de 80.000 barriles diarios de crudo bruto durante el tercer trimestre de este año.
Mientras que otras firmas del sector turístico e industrial sufren severas correcciones ante el temor de un combustible más caro y una inflación persistente, Repsol consolida su estatus como refugio dentro del selectivo español para cubrirse del riesgo geopolítico y energético.
Repsol, una de las empresas de la Cartera 5 Estrellas de XTB
La semana pasada presentamos la Cartera 5 Estrellas de XTB, orientada a empresas con una alta rentabilidad por dividendo estimado para hacer frente a los repuntes inflacionarios. Repsol es una de esas compañías. De hecho, no es descartable que con estos precios del petróleo, por encima de lo que Repsol estimaba en su plan estratégico, la empresa decida incrementar su dividendo o su plan de recompra de acciones, reportando una mayor remuneración al accionista.
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